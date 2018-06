Hamáček se pustí do ministerského dvojboje, výbor rozhodne o vrácení dotace za Čapí hnízdo

PRAHA Jan Hamáček (ČSSD) brzy ráno načne svůj nevídaný politický dvojboj a ujme se i ministerstva zahraničí. S Pocheho stínem v zádech. Výbor Regionálního operačního programu Střední Čechy rozhodne, zda přijme od Agrofertu zpět padesátimilionovou dotaci za Čapí hnízdo.

Podle meteorologů čeká Česko nejchladnější a nejdeštivější den týdne, takže nezapomeňte na pláštěnku či deštník.

Naplno odstartuje ministerský dvojboj šéfa ČSSD Hamáčka. Poté, co si ve středu převzal vnitro, přebere zahraničí. Jak chce zvládnout v historii české politiky nevídané vedení obou velmi důležitých ministerstev, ví jen on sám, něco snad sdělí na při setkání s novináři. Po boku by měl mít „neministra“ Miroslava Pocheho (ČSSD), kterého odmítl jmenovat prezident Miloš Zeman, který ale fakticky ministerstvo zahraničí povede z pozice tajemníka. Poche to bude podle svých slov dělat zadarmo (běží mu ovšem plat europoslance, protože tím zůstává).

Úřad si převezme i další „nový“ ministr: Lubomír Metnar (za ANO) povede ministerstvo obrany místo Karly Šlechtové (ANO). Metnar do středy vedl vnitro, takže to žádný ministerský nováček není. Hned v 10:00 položí Metnar s náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou věnec k hrobu Neznámého vojína a uctí památku padlých vojáků v zahraničních operacích. Při této příležitosti budou rovněž udělena resortní vyznamenání.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se objeví na summitu Evropské unie v Bruselu. Hlavními tématy prvního dne jednání budou migrační problematika, hospodářská témata jako je otázka zdanění či budoucí dlouhodobý rozpočet unie a pak také prohlubování společné obrany a bezpečnosti. Před summitem se Babiš spolu s ostatními premiéry zemí visegrádské skupiny setká s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

Babišovo jméno se ale bude hojně skloňovat ještě v jiné souvislosti. V 11:00 se sejde výbor Regionálního operačního programu Střední Čechy a měl by schvalovat dohodu s firmou Imoba z holdingu Agrofert o vrácení padesátimilionové dotace na vybudování rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo. Připomeňme, že Babiš čelí trestnímu stíhání, podle policie zorganizoval podvod s cílem získat padesátimilionovou evropskou dotaci, na níž neměl coby miliardář a majitel koncernu Agrofert nárok.

Od čtvrtečního odpoledne do pátku nebude kvůli přechodu na nový systém možné žádat na úřadech o nový řidičský průkaz.

V 10:00 dojde k představení protihlukového opatření pro snížení hluku ve městech, tzv. městské protihlukové clony, jež byla vyvinuta odborníky z Fakulty stavební ČVUT, katedry železničních staveb. Clona je instalována v délce 50 metrů v úseku mezi zastávkami Nový Hloubětín - Vozovna Hloubětín v Praze.



Na mistrovství světa ve fotbale skončí zápasy v základních skupinách a budou jasní všichni osmifinalisté. Program: skupina G: 20:00 Anglie - Belgie (Kaliningrad), Panama - Tunisko (Saransk). Skupina H: 16:00 Japonsko - Polsko (Volgograd), Senegal - Kolumbie (Samara). Vše vysílá Česká televize.