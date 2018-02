Hasiči uhasili požár v Mochově, snížili stupeň požárního poplachu na první

PRAHA V areálu mrazíren v Mochově u Prahy, kde od pátku dopoledne hořelo, snížili hasiči stupeň požárního poplachu na první. Na místě zůstává čtrnáctičlenná jednotka. V pondělí začnou místo zkoumat vyšetřovatel příčin požáru a kriminalisté, řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda.

Hasiči měli požár pod kontrolou od sobotního odpoledne, kvůli možnosti skrytých ohnisek ve zbytcích skladové haly však zůstali na místě i v noci.



„Během večera nedošlo k žádnému opětovnému rozhoření. Hasiči v neděli předají objekt jeho majiteli. Na místě bude pravděpodobně až do pondělí jednotka, která bude případně pomáhat vyšetřovateli s ohledáním,“ uvedl Svoboda.

V pátek po vypuknutí požáru byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu, který se používá v mimořádných situacích. Škodu majitel odhadl na 100 milionů korun.

Díky využití těžké techniky se hasičům v sobotu podařilo strhnou tři obvodové stěny budovy, u čtvrté, kde hrozilo akutní zřícení, zbourali pouze část. Hasiči se dostali i do problémových míst se spadlými stropy, kde dohasili zbytky požáru. Využili při tom speciální bagr s teleskopickým ramenem (UDS). Přijel i druhý pásový bagr se speciálními nůžkami na stříhání plechů a drcení betonu. S plameny bojovali s pomocí výškové techniky, aby se vyhnuli případným zraněním.

V jedné z plechových hal v bývalém areálu mrazíren v Mochově začalo hořet v pátek dopoledne. Noční hašení komplikoval mráz, výšková technika i čerpadla na vozidlech zamrzala. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Chemická laboratoř, která monitorovala koncentraci zplodin v ovzduší, nezaznamenala zvýšené hodnoty.

Požár v Mochově patří co do výše majetkové škody k nejhorším ve Středočeském kraji a Praze za posledních několik let. Na sto milionů se odhadovala například škoda, kterou oheň napáchal loni v říjnu v objektu s recyklací plastů v Kamenných Žehrovicích na Kladensku, nebo požár lakovny ve Zvoli u Prahy, který hasiči loni v únoru likvidovali desítky hodin. Podobně vysoko škodu vyčíslili i v srpnu 2016 filmaři, kterým na Barrandově shořely kulisy u ateliérů na pražském Barrandově.

Dva vůbec nejničivější požáry v Praze od roku 2012 pak způsobily škodu přes čtvrt miliardy korun. Při prvním z nich v červnu 2012 hořelo v hangáru na ruzyňském letišti a oheň zcela zničil letadlo ATR 42 Českých aerolinií, které vyčíslily škodu až na 300 milionů korun. V srpnu 2015 pak hořelo ve skladu textilu v tovární hale v pražských Vysočanech. Zničeno bylo zboží za zhruba deset milionů eur (přes 270 milionů korun), dalších deset až 15 milionů dosáhly škody na budově.