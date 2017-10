Hnutí rozvěsilo v Brně plachty s číslem a nahou fotkou Hollana

BRNO Hnutí Slušní lidé rozvěsilo nad vozovku v rušných brněnských ulicích reklamní plachty s telefonním číslem náměstka primátora Matěje Hollana (Žít Brno) a starší fotkou, na které Hollan bez šatů hraje na fujaru. Plachty se objevily na Kolišti a také v Gajdošově ulici. Hnutí, které ministerstvo vnitra zmiňuje ve zprávě o extremismu, tak vyjadřuje názor, že Hollan je nekompetentní a nese vinu za komplikace v automobilové dopravě v Brně.

„Téma dopravy se snaží odkopnout. Tak proto někdo musí říci: Hollan je nahý. Nahý ve své neschopnosti řešit problémy města. Nahý ve své nekompetentnosti,“ uvedli Slušní lidé na svém facebookovém profilu.



Jedna plachta vybízí automobilisty, aby volali pro informace z dopravy na Hollanovo číslo. Na druhé stojí, že „k plynulé jízdě vám dnes hraje sám náměstek pro dopravu Matěj Hollan“.

Činem Slušných lidí se ve čtvrtek zabývala Městská policie Brno, podle mluvčího Jakuba Ghanema případ kvůli podezření z přestupku předá správním orgánům, tedy přestupkovým komisím. Zda plakáty na mostech nad vozovkou zůstanou, záleží na majitelích staveb.

„Jsem za to rád, zrovna od téhle party mi to přijde jako pochvala, že dělám věci dobře. Mnohem víc by mě děsilo, pokud by mi vyjadřovali podporu jako mnohým jiným brněnským politikům, třeba z řad ODS nebo KSČM,“ reagoval Hollan podle serveru iDnes.cz.