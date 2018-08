Hollywoodská zvěrstva od Tarantina. Hvězdně obsazený snímek ukázal fotky z natáčení

LOS ANGELES Vzestu ambiciózního herce na pozadí krvavého řádění, takový bude nový snímek režiséra Quentina Tarantina. Snímek Once Upon a Time in Hollywood (Kdysi dávno v Hollywoodu) se teď představuje prvními fotkami z natáčení.

Hollywood konce šedesátých let byl pozlátkem milionů. Přichází do něj také herec a playboy Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), který si záhy najde kaskadérského dvojníka v podobě Cliffa Bootha (Brad Pitt). Oba jsou svědky toho jak se v temných uličkách probouzí vraždící kult a v Hollywoodu nezůstane kámen na kameni. Vrazi si dojdou také pro Sharon Tateovou (Margot Robbieová), oblíbenou herečku a modelku.

Tateová, tehdy manželka režiséra Romana Polanského, byla jednou z obětí Charlese Mansona a jeho následovníků. Skupina během dvou dní v srpnu 1969 povraždila v Los Angeles sedm lidí, Tateové tehdy bylo 26 let a byla v osmém měsíci těhotenství. Manson byl odsouzen k doživotí a loni v listopadu ve věku 83 let zemřel.

Tento Tarantinův snímek je zajímavý tím, že herci ztvární skutečné historické postavy, fiktivní je jen ústřední dvojice v podání DiCapria a Pitta. Půjde tak o vůbec první režisérův snímek, který bude založen na skutečných událostech. Ve hvězdně filmu hraje snad téměř každý - kromě výše zmíněných herců se diváci mohou těšit i na Dakotu Fanningovou (jako vražedkyni Lynette „Squeaky“ Frommeovou), Ala Pacina (jako filmového producenta Marwina Schwartze), Damiana Lewise (jako herce Stevea McQueena), Burta Reynoldse (jako rančera George Spahna, který filmařům pronajímal svůj statek) a Timothyho Olyphanta s Kurtem Russellem (oba v zatím neupřesněných rolích).



Film půjde do kin 9. srpna 2019, tedy u příležitosti 50. výročí smrti Tateové. Tarantino novinářům sdělil, že na scénáři pracoval pět let.