Hrozby pro Česko? Terorismus, migrační vlny i ruské zájmy, říká nový náčelník generálního štábu Opata

Praha Válečný veterán z misí na Balkáně a v Afghánistánu Aleš Opata se v úterý ujal nejvyšší funkce v české armádě, stal se novým náčelníkem generálního štábu. „Před pár lety to bylo do jisté míry předvídatelné prostředí. To už neplatí,“ říká o výzvách pro současnou českou armádu v obsáhlém rozhovoru, který plném rozsahu najdete ve středu na webu Lidovky.cz a v LN.

Lidovky.cz: Jakou armádu chcete mít, až budete za čtyři roky končit funkční období?

Armáda je otevřená všem lidem, kteří mají zájem se osobně podílet na obraně státu. My pro ně musíme mít armádu, která je moderně vyzbrojená a připravená čelit hrozbám 21. století. Kdybych to měl v kostce uzavřít, za mě je to o tom, aby byla armáda moderní a vybavená všemi prostředky k vedení bojové činnosti při obraně ČR.

Lidovky.cz: Kdo je podle vás pro Česko nepřítel?

Dnes hovoříme o komplexním bezpečnostním prostředí a hrozbách. Před pár lety to bylo do jisté míry předvídatelné prostředí. To už neplatí. K hrozbám patří na prvním místě terorismus, na druhém místě neregulované migrační vlny, které postupují do Evropy z Blízkého a Středního východu a Afriky. Pochopitelně se mezi hrozby dají zařadit geopolitické zájmy Ruské federace a zvyšování jeho bojových schopností, které se dějí na hranicích Severoatlantické aliance, energetická závislost nebo proliferace zbraní hromadného ničení. Další velmi silnou hrozbou je oblast kybernetické domény od informačních operací, fake news až po kybernetické útoky na klíčovou infrastrukturu státu. Vyjádřeno dvěma slovy - hybridní hrozby.

Lidovky.cz: Podporujete myšlenku vzniku třetí brigády, o níž se mluví?

Co s týká toho, jak by měla armáda vypadat, máme jasno. V roce 2015 vláda schválila koncepci výstavby a rozvoje armády. Pokud chceme dosáhnout vytyčených cílů, je třeba priority dodržovat. Mezi ně na prvním místě patří přezbrojení 7. mechanizované brigády, což je celý komplex úkolů ve vztahu k modernizaci pozemních sil. Dále jsou to úkoly k modernizaci vzdušných sil a snížení závislosti na Rusku.

Co se týká třetího manévrového prvku, jak dnes třetí brigádu nazýváme, chceme ho vytvořit, protože to v mnoha ohledech zapadá do konceptu navyšování počtů bojových jednotek. Armáda má dnes dvě brigády a operační tempo je velmi vysoké. Především v zahraničích operacích, různých hotovostních silách a výcviku v ČR. Třetí manévrový prvek by nám umožnil to tempo doopravdy rozmělnit a vytvořit dostatečné podmínky, aby vojáci mohli cvičit, plnili úkoly a také mohli regenerovat. Třetí manévrový prvek zároveň posílí schopnosti bojových jednotek.

Lidovky.cz: Jak by onen třetí manévrový prvek měl vypadat?

Uvažujeme o vytvoření výsadkového pluku, jehož základem by se stal 43. výsadkový prapor v Chrudimi. Tím se nám otevřou nové možnosti pro zvýšení rekrutace a rozšiřování počtu armády.



Kolik vojáků by mělo v armádě sloužit v roce 2025?

Co armádě chybí?

A jak by vypadala mobilizace?



Obsáhlý rozhovor s novým náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou najdete ve středu na serveru Lidovky.cz a v LN.