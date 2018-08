Hudební nálož. V Praze se představí Sting a Shaggy, příští rok dorazí Maroon 5

PRAHA V pražském Foru Karlín vystoupí 16. listopadu Sting a Shaggy. Dvojice představí společné album 44/876 i největší hity ze svých předchozích kariér. Jednotné vstupné na koncert je 2390 Kč. Do O2 areny pak 5. června příštího roku dorazí kapela Maroon 5. Americká poprocková kapela zahraje poprvé v České republice v rámci svého turné k desce Red Pill Blues.

V pražském Foru Karlín vystoupí 16. listopadu Sting a Shaggy. Dvojice představí společné album 44/876 i největší hity ze svých předchozích kariér. Jednotné vstupné na koncert je 2390 Kč. ČTK o tom dnes za pořádající agenturu Live Nation informoval Pavel Novák. Do O2 areny pak 5. června příštího roku dorazí kapela Maroon 5. Americká poprocková kapela zahraje poprvé v České republice v rámci svého turné k desce Red Pill Blues.



„Po úspěšném evropském letním turné a severoamerickém podzimním turné představí Sting & Shaggy své společné živé dynamické vystoupení i ve třech východoevropských městech a jedním z nich bude naše hlavní město,“ uvedl Novák. Kromě Prahy vystoupí Sting a Shaggy v Lodži a Gdaňsku v Polsku.

Spojení dvou umělců nabídne nejen písně z nedávno vydaného společného alba 44/876, ale i jejich neslavnější hity jako Every Breath You Take, Englishman In New York, Message In A Bottle, Mr. Boombastic a další.

Sting a Shaggy zpočátku spojili síly k nahrání nové písně Don‘t Make Me Wait, a to jako poctu karibským zvukům, které ovlivnily oba umělce. Spolupráce nakonec skončila nahráním celého alba. Názvem desky hudebníci odkazují na telefonní kódy zemí (44 pro Spojené království, Stingovo místo narození, a 876 pro Jamajku, rodiště Shaggyho). Nová deska byla kladně přijata a tak letos v květnu vyšlo album 44/876: The Remixes, které přináší různorodou škálu remixů písní z desky.

Stinga a Shaggyho na nadcházejícím turné doprovodí Stingovi hudebníci Dominic Miller (kytara), Josh Freese (bicí) a Rufus Miller (kytara) a dále pak členové kapely Shaggyho Melissa Musique (doprovodné vokály), Gene Noble (doprovodné vokály) a Kevon Webster (klávesy).

Sedmičlenná kapela z Los Angeles Maroon 5 funguje pod tímto názvem od roku 2001. O rok později jim vyšlo album Songs About Jane, které přineslo průlomový hit This Love, po kterém následoval další úspěšný singl She Will Be Loved. Kapela i díky této desce získala v roce 2005 prestižní cenu Grammy v kategorii Nejlepší nový umělec.

Svou pozici potvrdili Maroon 5 v čele se zpěvákem Adamem Levinem v roce 2007 deskou It Won‘t Be Soon Before Long a dále alby Hands All Over (2010), Overexposed (2012) a pátou studiovou nahrávkou V, která vyšla o dva roky později. Aktuálně mají Maroon 5 na trhu šesté studiové album Red Pill Blues, které vyšlo na sklonku loňského roku. Deska byla přijata odbornou kritikou spíše chladně, ale doposud vydané singly potvrzují, že fanoušci kapelu neopustili. Po hitu What Lovers Do se do rádiového éteru v těchto týdnech protlačila novinka Girls Like You.

Kapela, která dosud prodala více než 75 milionů singlů a alb, je od letošního března na turné po Americe a v příštím roce se vydá do Evropy. V roli hosta se představí norská zpěvačka Sigrid, vítězka letošního ročníku prestižní soutěže BBC Music Sound of 2018.