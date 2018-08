Hutka vs. Srp. Střet kvůli StB se blíží. Hnusné dokumenty, glosuje přípravu na soud písničkář

PRAHA V dohledné době se začnou prostřednictvím dvou výrazných aktérů tuzemského veřejného života odhalovat vrstvy minulosti, jež se vážou k temné podstatě minulého režimu. V soudní síni proti sobě stanou písničkář Jaroslav Hutka a bývalý šéf Jazzové sekce Karel Srp. Svedou spolu justiční zápas o to, zda muzikant nařkl Srpa ze spolupráce s komunistickou Státní bezpečností oprávněně. Soud konečně nařídil v kauze ústní jednání.

Svár obou mužů vypukl počátkem loňského roku, kdy se jméno Karla Srpa a spolupráce s StB začaly vyslovovat v jedné větě kvůli osobité rozvaze prezidenta Miloše Zemana. Hlava státu tehdy nominovala Srpa do Etické komise České republiky, jejímž úkolem je přiznávat odpůrcům minulého režimu status bojovníka proti komunismu. Návrh strhl prudkou reakci, mnozí připomněli silné podezření na Srpovy kontakty s StB.

Ozval se i písničkář Jaroslav Hutka. Na svém profilu na sociální síti Facebook napsal, že i on byl jednou z obětí Srpovy údajné spolupráce s komunistickou tajnou policií. „Mám ve svém estébáckém spise od Karla Srpa na sebe čtyři udání. StB o mně neměla moc informací, on jim je pečlivě doplnil,“ uvedl písničkář. Bývalý šéf Jazzové sekce a Zemanův přítel reagoval podáním žaloby, aby se od obvinění očistil a dosáhl omluvy.

Žalobu přijal Obvodní soud pro Prahu 2 loni 22. února. Nyní konečně rozhodl o termínu, kdy spor pošle do soudní síně. Projednávání exponované kauzy započne 19. října. „Během prvního jednání dojde k přednesu žaloby a stanoviska žalovaného a bude pravděpodobně zahájeno dokazování listinnými důkazy,“ přiblížila serveru Lidovky.cz mluvčí soudu Marcela Pröllerová s tím, že prodleva byla způsobená velkou zátěží příslušného senátu.

‚Nemám chuť se se Srpem potkávat‘

Srp Hutkovy výroky vnímá coby dramatický zásah do svých osobnostních práv, které špiní jeho integritu. Jakékoliv sepětí s StB opakovaně odmítl. Že ve sporu dohledně dojde k jednání, nechal bez komentáře. „S díky odmítám. Místo, které jste mi chtěl v Lidovkách laskavě věnovat, prosím, poskytněte poslednímu textu Zpěváka Hutky,“ uvedl Srp pro Lidovky.cz s narážkou na song, v němž Hutka hrubě tematizoval prezidentův zdravotní stav.

„Netěším, vůbec nemám chuť se s panem Srpem potkávat, a to ani u soudu. Proto jsem i ty jeho urážky mne samotného nechal plavat,“ sdělil pak serveru Lidovky.cz své dojmy písničkář Hutka z blížící se konfrontace se svým oponentem. Od podání žaloby se podle svých slov se Srpem ani nepokusili případ vyřídit mimo soudní síně dohodou. Hutka naopak sám čekal omluvu za to, co na něj bývalý šéf Jazzové sekce „Stb vyzvonil.“

Ačkoliv se u soudu rok a půl zdánlivě nic nedělo, obě strany žaloba zaměstnala. Soud je opakovaně vyzval, aby se k podání vyjádřily. Pro písničkáře to znamenalo, že se musí probrat řadou dokumentů, jimiž chce před soudem doložit svá tvrzení. Vychází především z dokumentů StB, poznatků Etické komise či svědectví historiků. Rovněž si musel promyslet, jaké svědky přizve k podepření své verze.

„Je to samozřejmě otrava, protože my musíme poctivě hledat a smysluplně seřadit dokumenty, kterých je neuvěřitelné množství a jsou jaksi hnusné,“ poznamenal muzikant. Význam pře se Srpem podle Hutky překračuje spor dvou lidí. „Má to velkou společenskou důležitost, neboť se jedná o věci, které už čtyři desetiletí zůstávají divně otevřené a i po tak dlouhé době jsou politicky citlivé,“ míní.

299 udání Státní bezpečnosti

Hudebník proti Zpěvákovi Karel Srp (* 1937) jako agent s krycím jménem Hudebník měl se Státní bezpečností spolupracovat v letech 1976 až 1983. S řídícím důstojníkem StB údajně měl 151 schůzek, z nichž vzešlo 299 zpráv. Srp veškerá nařčení opětovně odmítl.

V té době byl předním představitelem Jazzové sekce, spolek za minulého režimu představoval platformu pro šíření mnohdy zakazovaných publikací nebo pořádání neoficiálních kulturních akci.

Po éře údajné Srpovy kooperace s StB začal tehdejší režim Jazzovou sekci pronásledovat, nátlak vyvrcholil politickým procesem roku 1986, po němž si Srp odseděl 16 měsíců.

Jaroslav Hutka (* 1947) patřil mezi zájmové osoby StB (vedla si na něj svazek s krycím jménem Zpěvák). Řadil se do okruhu nepohodlných lidí, které chtěl režim ze země vyštvat. Nakonec se mu to v rámci akce Asanace spočívající v systematické šikaně povedlo, Hutka emigroval 18. října 1978. Soud s Karlem Srpem tak začne přesně 40 let a 1 den poté.

Bývalý klíčový představitel Jazzové sekce, jehož zastupuje advokát Adam Černý, který mimo jiné spolupracuje třeba s Davidem Rathem, se může spolehnout hlavně na verdikt Městského soudu v Praze z roku 2000. Podle něj ho StB evidovala jako agenta neoprávněně. Při tehdy vedl s ministerstvem vnitra. Soud takto rozhodl mimo jiné proto, že se dochovala jen kopie vázacího aktu, z níž nebylo možné nade vší pochybnost určit pravost Srpova podpisu.

Rozsudek ale zazněl dlouho předtím, než stát v roce 2007 zpřístupnil archiv Státní bezpečnosti. Badatel, historik a účastník odboje proti komunismu Miroslav Vodrážka v něm podle svých slov našel řadu materiálů potvrzujících Srpovy vazby s StB. Jako agent s krycím jménem Hudebník měl vypracovat 299 udání. „Zprávy se netýkají jen oblasti kultury, ale často zahrnují pracovní nebo velice soukromé poznatky o daných osobách,“ uvedl Vodrážka.

Srp s StB údajně sdílel poznatky o osobnostech tehdejší neoficiální hudební scény, vedle Hutky to měli být Vlastimil Třešňák či Pavel Turnovský. Premiér Bohuslav Sobotka proto Srpovu nominaci od prezidenta odmítl připodepsat. Od Srpa se distancovala i Etická komise. „Ve smyslu zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu ho považujeme za nespolehlivého,“ uvedl místopředseda komise Prokop Tomek.