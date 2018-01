Imunitní výbor doporučil vydat Babiše a Faltýnka ke stíhání za Čapí hnízdo

PRAHA Sněmovní imunitní výbor doporučil podle informací ČTK plénu, aby vydalo premiéra Andreje Babiše (ANO) a prvního místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo. Kdy se bude policejní žádostí o jejich vydání zabývat dolní komora jako celek, zatím není jasné.

Babiše a Faltýnka policie obvinila už před volbami pro podezření z dotačního podvodu. Babiše podezírá i z poškození finančních zájmů Evropské unie. Oba poslanci tvrdí, že se žádného trestného činu nedopustili a říkají, že jde o politickou kauzu.

Některé kluby chtějí, aby Sněmovna rozhodla o policejní žádosti ještě před pokračováním jednání o vyslovení důvěry Babišově menšinové jednobarevné vládě. Pravděpodobnější je však varianta, že dolní komora projedná žádost policie o Babišovo a Faltýnkovo vydání k stíhání až za týden.

Ještě před schůzí výboru měl Babiš tiskovou konferenci, na níž prezentoval svůj názor na zprávu. Babiš několikrát prohlásil, že se jedná o politické zadání. „Je to prasárna a svinstvo,“ rozhohnil se po dotazech novinářů. Babiš i Faltýnek řekli novinářům, že aktivně požádají mandátový a imunitní výbor o své vydání. Podle nich se jich osobně zpráva netýká, OLAF podle nich navíc ani nepíše o podvodu.



Podle Babiše se kauza vůebc netýká hlasování o důvěře jeho vládě. „Vytvořili jste atmosféru, že jednáme s KSČM a SPD, abychom nebyli vydání. Nesmysl. Nikdo žádný důkaz, že se stal podvod, nepředložil. Protože žádný podvod nebyl,“ vyčetl novinářům Babiš.



„Cílem celé kauzy bylo poškodit naše hnutí a ovlivnit výsledek voleb,“ řekl před novináři Faltýnek. Babiš opět zopakovoal, že celou kauzu zkonstruovala mafie, která zde v minulosti kradla miliardy. Zazněla i jména poslanců Miroslava Kalouska z TOP 09 a Jakuba Michálka z Pirátů.



Podvod nebyl, Komárka neznám

„Bakalova média zde vytvořila atmosféru, že se jednalo o podvod. Toho se hned chytili Kalousek a Michálek a lhali. OLAF o podvodu nemluví, my nejsme ani dotčené osoby, nás se zpráva OLAF netýká,“ řekl Babiš.



Babiš také vyjádřil zklamání nad tím, že ministr vnitra Metnar nezbavil mlčenlivosti policistu Komárka, který měl vypovídat před mandátovým a imunitním výborem. Komárek měl udájně zkompromitovat policistu Nevtípila, který kauzu Čapího hnízda vyšetřuje. „Pana Komárka neznám, nikdy jsem ho neviděl,“ řekl novinářům Babiš. Podle něj měl Komárek jako policista dobrou pověst.



Imunitní výbor možná rozhodne o vydání

Mandátový a imunitní výbor se sejde z iniciativy stran SPD a ANO, které prosadily účast bývalého detektiva Martina Komárka.



Jednat bude o závěru zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) z vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, v níž je Babiš jedním z hlavních aktérů, a o případném vydání premiéra a jeho stranického kolegy z hnutí ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání.

OLAF ve zprávě píše o podezření na porušení českého národního práva i práva EU. Při žádosti o dotaci pro Farmu Čapí hnízdo byly podle něj podány nepravdivé a neúplné informace a postup farmy by tak mohl být hodnocen jako podvod.

V neděli na televizi Prima prohlásil, že kauzu považuje za zpolitizovanou „v České republice i v Bruselu“ a je podle něj výplodem „zhrzeného úředníka“, europoslance za KDU-ČSL Tomáše Zdechovského. Zdechovský považuje Babišovo nařčení za důkaz, že svou práci dělá dobře.



V minulých dnech se se zprávou seznamovali Babišovi právníci. Kvůli padesátimilionové dotaci pro farmu Čapí hnízdo obvinila česká policie kromě premiéra také Jaroslava Faltýnka, Babišovu manželku Moniku a jejího bratra. Trestní řízení je zatím přerušeno, protože Babišovi i Faltýnkovi byla v parlamentních volbách obnovena poslanecká imunita.



Farma Čapí hnízdo (dříve ZZN Agro Pelhřimov) do prosince 2007 spadala pod Babišův koncern Agrofert. Poté, co se změnila v akciovou společnost, jejímž jediným akcionářem byl ZZN Pelhřimov, dostala evropskou dotaci pro malé a střední podnikatele v hodnotě 50 milionů korun. Společnost dotační podmínky po několik let dodržovala, pak se ale vrátila zpět pod Agrofert. Vyšetřovatelé nenašli pro změnu statusu firmy v roce 2007 žádný podnikatelský ani ekonomický důvod.

Poslanci budou jednat o vyslovení důvěry vládě

Odpoledne je na programu jednání poslanců o vyslovení důvěry Babišově menšinové jednobarevné vládě, která měla původně proběhnout již minulou středu. Ještě před tím, než se sejdou, pravděpodobně obdrží doporučení mandátového a imunitního výboru ohledně opětovného vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání.



Babišův kabinet s největší pravděpodobností důvěru nedostane, neboť jej dosud odmítají všechny parlamentní strany. Jeho programové prohlášení považují za nevěrohodné a Babiš se údajně jejich podporu ani nepokusil získat. Na minulé, středeční debatě se za menšinovou vládu přimluvil prezident Miloš Zeman. Také on ale počítá s tím, že bude premiér muset usilovat o důvěru na druhý pokus, a hodlá mu jej poskytnout. Babiš by ale podle hlavy státu měl získat podporu nejméně 101 poslanců.

Kromě jednání o důvěře proběhne ve sněmovně i řádná lednová schůze. Kromě elektronických receptů, návrhu ODS na zrušení elektronické evidence tržeb či volby nového předsedy komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů se bude řešit také osud Babišova stranického kolegy, poslance za ANO Pavla Růžičky. Ten byl před volbami ještě jako radní Postoloprt na Lounsku obviněn z nevýhodného prodeje obecního domu a nyní se má rozhodnout o jeho vydání k trestnímu stíhání.