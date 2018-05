Inženýři a technici doporučili Praze zbourat Libeňský most

PRAHA Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) doporučuje hlavnímu městu zbourat Libeňský most a vystavět nový. Most je podle komory neopravitelný. Vyplývá to z dopisu pražské ČKAIT, který zaslala primátorce Adrianě Krnáčové (ANO). O rekonstrukci či zbourání mostu se roky vedou spory a část politiků a veřejnosti je proti bourání. Ve čtvrtek by o osudu mostu měli jednat pražští zastupitelé. Most z roku 1928 je ve velmi špatném stavu.

Podle techniků a inženýrů neodpovídá stav mostu a využití materiálů současné době a požadovaným normám. Nekvalitní je například beton nebo v klenbách chybí výztuže. Stejně tak prý nelze dosáhnout normou požadované zatížitelnosti. Konstrukce mostu je za koncem své životnosti. V dopise rovněž uvedli, že se z osudu mostu stal předmět politického boje.



ČKAIT tak v dopise doporučuje, aby se vedení města a zastupitelé přiklonili ke zbourání mostu a výstavbě nového podle již v roce 2009 vydaného stavebního povolení a pokračovali v hledání stavební firmy. „Jedině tak může město získat v roce 2021 moderní most s životností 100 let,“ píše komora.

Naopak proti bourání se staví spolu s ANO a ČSSD vládnoucí Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN), Praha 7 a občanská sdružení i někteří odborníci. Most s kubistickými prvky má podle kritiků bourání historickou hodnotu. Ani gremiální rada pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR) nedoporučuje most bourat. Naopak by mělo město podle rady urychleně připravit stavbu nového mostu mezi Holešovicemi a Karlínem.

Naposledy se proti bourání postavilo vedení Ústavu dějin umění Akademie věd, které zaslalo pražským zastupitelům otevřený dopis, v němž uvedlo, že most je podle nich jedinečným dokladem české moderní architektury první poloviny 20. století.

Osud mostu vyvolal konflikt mezi stranami magistrátní koalice, které nyní vedou dohodovací řízení. Podle ANO a ČSSD porušila Trojkoalice na minulém jednání zastupitelů koaliční smlouvu, když Jan Čižinský (KDU-ČSL/Trojkoalice) a zastupitel Matěj Stropnický (SZ/Trojkoalice) nepodpořili kvůli sporům ohledně budoucnosti Libeňského mostu program jednání, které tak bylo předčasně ukončeno.

Libeňský most z roku 1928 je ve špatném stavu. Vedení města zdůvodnilo návrh zbourání mostu tím, že výstavba nového bude levnější a rychlejší než oprava. Osud mostu v minulosti řešilo i ministerstvo kultury, památkou ho ale neprohlásilo.