IS zveřejnil nahrávku s Bagdádím. Opět se spekuluje, zda je ‚nepolapitelný vůdce‘ stále naživu

KÁHIRA Teroristická organizace Islámský stát ve čtvrtek zveřejnila zvukovou nahrávku svého vůdce abú Bakra Bagdádího, a to prostřednictvím zpravodajské agentury al-Furkán, která je s IS spojena. Podle agentury Reuters ale není jasné, kdy byl 46minutový záznam pořízen. V poslední době se opakovaně objevily nepotvrzené zprávy o Bagdádího smrti.

Nahrávka byla zveřejněna uprostřed spekulací o Bagdádího osudu poté, co IS přišel o kontrolu nad většinou území donedávna ovládaných v Iráku a v Sýrii. Smrt Bagdádího, kterého Reuters označil za „nepolapitelného vůdce“, oznámilo naposledy v červnu Rusko a krátce poté ji zopakovala organizace syrských ochránců lidských práv SOHR.



Naposledy počátkem září ale USA vyjádřily nad Bagdádího koncem pochybnosti. USA na Bagdádího hlavu vypsaly odměnu 25 milionů dolarů. K předchozím zprávám o Bagdádího smrti generál Stephen Townsend, který velí operacím proti IS v Iráku a Sýrii, řekl, že mu chybí „přesvědčivý důkaz, informace tajných služeb nebo i jiného zdroje, který by potvrdil Bagdádího smrt“. Podle něj naopak zprávy rozvědek naznačují, že vůdce IS je naživu.