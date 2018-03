Itálii nejspíš čeká úřednický kabinet. Populisté ke shodě nedospějí, myslí si expert

PRAHA Itálii čeká období složitého vyjednávání vládní koalice, které podle odborníka na italskou politiku Martina Mejstříka pravděpodobně skončí sestavením úřednické vlády. Pokud by však populistická hnutí byla schopná sestavit vládu, mohou státy jako je Česká republika čekat nátlak kvůli řešení migrační krize.

Lidovky.cz: Média hovoří o vítězství populismu v Itálii. Kdo je podle vás vítězem voleb?

To je složitá otázka. Rozhodně jím není dosud vládnoucí Demokratická strana ani Silvio Berlusconi, který rozhodně čekal, že jeho Vzhůru, Itálie! se stane vůdčím stranou středopravé koalice. Vylučovací metodou to může být Hnutí pěti hvězd (M5S), které se stalo nejsilnější stranou, ale bude pro ní složité najít partnera pro sestavení vlády, anebo středopravá koalice, jež získala nejvíce mandátů.

Martin Mejstřík Vystudoval západoevropská studia na Institutu mezinárodních studií FSV UK. Specializuje se na politický vývoj zemí v oblasti Středozemí, zejména na Itálii. Působí na katedře Evropských studií IMS FSV UK.

Lidovky.cz: Na čem stojí úspěch populistického Hnutí pěti hvězd?

Na posílení pozic z roku 2013. Neříkají nic nového a neustále využívají naštvané populace. Situace v Itálii se totiž prakticky od posledních voleb nezměnila, lidé mají problém najít dobře placené zaměstnání, ekonomická situace je neutišená. Tato frustrace pak vyústila ve volbu strany, která zatím ve vládě nebyla.

Lidovky.cz: Kdo jsou voliči M5S?

Voličskou základnu mají primárně na jihu Itálie. Hnutí tam v jednomandátových obvodech získalo prakticky téměř všechna křesla. Tento stav je pochopitelný, jelikož právě na jihu jsou socioekonomické problémy nejcitelnější. Z naštvání na politiku tak dokázalo antisystémové hnutí vytěžit takto dobrý výsledek.

Lidovky.cz: Lídr Hnutí pěti hvězd po volebním úspěchu oznámil, že je ochoten jednat s kýmkoliv o sestavení vlády. Kdo očekáváte, že vládní koalici nakonec postaví?

Situace je v tuto chvíli složitá. Spekulovalo se o tom, že by mohla postavit koalici Demokratická strana a Vzhůru, Itálie!, ale po jejich volebním neúspěchu se stát nemůže. Hnutí pěti hvězd navíc vyjednávat nebude. Oni předloží své požadavky a pokud na ně někdo nepřistoupí, tak vládnout nebudou.

Navíc si nedokáži představit, že by na podmínky Hnutí pěti hvězd přistoupil lídr Ligy severu Matteo Salvini, jehož strana skončila druhá. V tuto chvíli není reálná žádná koalice.

Lidovky.cz: Má Hnutí pěti hvězd vůbec šanci stanout ve vládě?

Vedení by muselo přehodnotit veškerou dosavadní politiku, která byla postavená na sporu s tradičními politickými stranami. Pokud by tak učinili, teoreticky by měli šanci na účast ve vládě, ale to si nedovedu představit, protože by tím popřeli veškerou svou politickou existenci a naštvali by značnou část svých voličů. Brali by to jako podraz.

Lidovky.cz: Kam se tato patová situace může vyvinout? K předčasným volbám?

V Itálii mají dlouhodobou zkušenost s úřednickými vládami. Za posledních dvacet pět let byly v Itálii čtyři úřednické vlády. Může se stát, že pokud se strany nedokáží dohodnout, tak prezident, který bude mít rozhodující roli, může nominovat méně konfliktní osobnost, například někoho z bankovního sektoru, či předsedu Evropského parlamentu Antonia Tajaniho, aby vznikla úřednická vláda a potažmo proběhly nové volby. Právě to vypadá v současnosti jako neschůdnější varianta, ale taková vláda příliš stability nepřinese.

Lidovky.cz: Mohou mít italské volby dopad na Českou republiku?

V případě, že by se podařilo poskládat vládu, ve které by byla hlavní silou druhá nejsilnější strana Liga severu, tak bychom mohli očekávat značně kritičtější tón vůči EU a primárně vůči státům, které odmítají pomáhat s migrační krizí, mezi něž Česko jednoznačně patří.

Italové již dlouho volají po řešení migrační otázky ve Středozemním moři a vadí jim přístup států jako je Česko, které tvrdí, že je to italský problém a jich se to netýká. Italsko-české vztahy právě kvůli tomuto problému dobré nejsou a rozhodně by se s příchodem Ligy severu do vlády nezlepšily.

Lidovky.cz: Tyto volby znamenaly značný vzestup populistických hnutí. Existuje možnost, že se Italové vrátí v příštích letech k tradičním stranám?

Pokud by se tradiční strany domluvily na úřednické vládě, či na její podpoře, tak to bude voda na mlýn těch populistických hnutí a budou ještě více těžit z protestu proti establishmentu. Ukazuje se však bez výjimek, kromě českého hnutí ANO 2011, že pokud jsou populisté u moci začnou na svých pozicích značně ztrácet, protože z logiky věci nemohou splnit vše, co naslibovali.

Například se tak již stalo v Římě a Turíně, kde má Hnutí pěti hvězd starostky. Očekává se, že další mandát již nezískají, protože zjistily že politická realita je jiná a nemohou tak dodržet své sliby.

Hnutí pěti hvězd nejen, že toho mnoho naslibovalo, ale také se bude potýkat s personálními záležitostmi, jelikož mnozí z nových poslanců jsou prakticky neznámí, obskurní a ani vedení hnutí neví, kdo všichni jsou.