Izraelský prezident poděkoval Zemanovi za postoj k Jeruzálemu jako hlavnímu městu

PRAHA Izraelský prezident Reuven Rivlin poděkoval českému prezidentovi Miloši Zemanovi za jeho „pevnou pozici“ v otázce Jeruzaléma jako hlavního města Izraele. Zároveň ho pozval, aby ještě letos do Izraele přicestoval. Vyplývá to z dopisu, který Rivlin Zemanovi adresoval a který v pondělí zveřejnil hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Rivlin Zemanovi také poděkoval za podporu případného přesunu českého velvyslanectví do Jeruzaléma. „Doufáme, že k tomu opravdu v blízké budoucnosti dojde,“ napsal Rivlin. Zemanův postoj označil za důkaz „pevného přátelství“ mezi oběma národy.



Zemana zároveň pozval k letošní návštěvě Izraele. „Vaše návštěva by mohla posloužit jako vynikající příležitost k dalšímu prohloubení vřelého přátelství a oboustranně výhodné spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael,“ poznamenal. Cestu do Izraele má Zeman podle dřívějších vyjádření hradní diplomacie v plánu.

Český prezident platí dlouhodobě za blízkého zastánce Izraele. Opakovaně se například vyslovil pro to, aby česká diplomacie přesunula ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma, jako to udělaly Spojené státy. Loni dostal za hájení zájmů Židů cenu od amerického židovského fondu Gershon Jacobson Jewish Continuity Foundation (GJCF).

Babiš plánuje otevření honorárního konzulátu v Jeruzalému

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí zveřejnil na twitteru dopis, který minulý týden zaslal izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi. Kromě přání k dubnovému Dni nezávislosti v něm opakuje, že ještě do konce května Česká republika znovu otevře v Jeruzalému honorární konzulát. „Rovněž budu potěšen, pokud se nám podaří do konce letošního roku v Jeruzalému otevřít Český dům jako prostor pro česko-izraelskou kulturní, obchodní a mezilidskou výměnu,“ uvedl Babiš. Zároveň Netanjahuovi potvrdil pozvání do Česka. Až v ČR vznikne nová vláda, je Babiš připraven „okamžitě hovořit“ o podrobnostech dalšího setkání české a izraelské vlády v Praze.