Lobbista Roman Janoušek chce prominutí trestu od pražského soudu

PRAHA Žádost lobbisty Romana Janouška o upuštění od zbytku trestu odnětí svobody bude řešit pražský městský soud. V kompetenčním sporu mezi Prahou a Brnem o tom rozhodl Nejvyšší soud, sdělila mluvčí pražského soudu Markéta Puci. Dodala, že předseda senátu Tomáš Kubovec si vyžádá posudek znaleckého ústavu k zdravotnímu stavu odsouzeného.

Městský soud v Praze i Krajský soud v Brně trvaly na tom, že k rozhodování o žádosti nejsou místně příslušné. Nejvyšší soud dnes pražskému soudu oznámil prostřednictvím datové schránky, že věc má řešit Praha.

Původně čelil obžalobě z pokusu o vraždu, nakonec dostal 4,5 roku

Pražský soud rozhodnutí respektuje. „Spisový materiál zatím nemáme, to ale předsedovi senátu nebrání v tom, aby činil procesní úkony,“ konstatovala mluvčí. „V nejbližších dnech přibere opatřením znalecký ústav k vyhodnocení aktuálního zdravotního stavu odsouzeného,“ popsala další postup s tím, že Kubovec stanoví jak konkrétní ústav, tak i lhůtu, do které má být posudek vypracován.

Janoušek v roce 2012 úmyslně srazil autem ženu v pražských Nuslích. Původně čelil obžalobě z pokusu o vraždu, nakonec dostal 4,5 roku za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. Trest nastoupil v listopadu 2014. V brněnské věznici zůstal do března 2016, poté měl trest opakovaně přerušený ze zdravotních důvodů.

Brněnský krajský soud loni v listopadu zamítl Janouškovu další žádost o přerušení trestu. Zároveň ale uvedl, že zdravotní prognóza nepředpokládá zlepšení a Janoušek by měl situaci řešit žádostí o upuštění od zbytku trestu. Lobbista se v určeném termínu do věznice nevrátil. Jeho advokát podal v Praze žádost o upuštění od zbytku trestu, pražský soud ale celý spis následně zaslal do Brna. Brno trvalo na tom, že o žádosti by měl rozhodnout ten soud, který Janouškův případ řešil jako první, tedy Městský soud v Praze. Nejvyšší soud mu dal za pravdu.