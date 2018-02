Je Corbyn oběť nebo hrozba? Britský tisk dál řeší aféru s StB

LONDÝN Aféra kolem předsedy labouristů Jeremyho Corbyna a jeho údajné spolupráce s československou Státní bezpečností (StB) dál plní titulní stránky britského tisku. Zatímco liberální listy po úterním vyjádření, v němž Corbyn označuje nařčení za „lži a pomluvy“, zpochybňují výroky bývalého rozvědčíka Jána Sarkocyho, konzervativní deníky se zaměřily na Corbynovo poselství médiím a bankovnímu sektoru a žádají odpovědi ohledně schůzek s agentem StB.

Deník The Guardian citoval několik odborníků a akademiků, podle nichž nic nenasvědčuje tomu, že Corbyn byl komunistickým špionem nebo že sympatizoval se Sovětským svazem. „Osobně Corbyna nemusím. Jsem římský katolík a konzervativec, ale myslím, že musíme lidi bránit před nepravdami,“ cituje list například bývalého pracovníka Ústavu pro studium totalitních režimů Radka Schovánka.



Bulvární The Sun, který minulý týden aféru odstartoval, si nicméně za svými materiály stojí a napsal, že proti Corbynovi předložil „značné, doložené důkazy vycházející z českého Archivu bezpečnostních složek“. Deník žádá vysvětlení, proč se vůdce labouristů se Sarkocym v 80. letech několikrát setkal a co na těchto schůzkách probíral. „Místo toho, (Corbyn) vycouval z otázek The Sun a zástupců několika televizí a novin a z parlamentu se vypařil skrze podzemní garáž,“ poznamenal The Sun k úternímu vystoupení šéfa labouristů na konferenci organizace zaměstnavatelů.

Pravicová média: jde o důrazné varování

The Independent ironicky poukazuje na „slavnou historii obvinění od pravicových médií spojujících lídry labouristické strany s komunistickými špiony“. Líčí mimo jiné případ z roku 1995, kdy list The Sunday Times obvinil labouristu Michaela Foota ze spolupráce se sovětskou tajnou službou KGB. Foot následně nedělník úspěšně žaloval a odškodné bylo tak vysoké, že mu zaplatilo „novou kuchyni, k tomu oslavu v restauraci, kde se údajně scházel s kontakty KGB, a navrch ještě dar levicovému časopisu Tribune“.

Konzervativní The Daily Telegraph a Daily Mail naopak kritizovaly neochotu Corbyna zodpovědět dotazy novinářů a pozastavily se u jeho „děsivého“ vzkazu pro mediální magnáty, že „přichází změna“.

„Je na tom něco velmi znepokojivého, když šéf velké politické strany v této zemi řekne britskému mediálnímu průmyslu, že ‚přichází změna‘. Pro ty, kdo stále Jeremyho Corbyna považují za neškodného starého blázna, by jeho včerejší poselství mělo posloužit jako důrazné varování,“ napsal The Daily Telegraph.

Deníky upozorňují také na výroky opozičního vůdce na adresu britského finančního sektoru, který by se prý pod vládou labouristů stal „služebníkem průmyslu, nikoli pánem všech“. The Times ve středu na titulní stránce zveřejnil reakci komentátora a podnikatele Davida Buika, podle něhož chce Corbyn „proměnit Londýn v poslední sovětskou metropoli na západ od Pchjongjangu“.