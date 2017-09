Jeden mrtvý a sedm raněných po střelbě v kostele u Nashvillu

NASHVILLE Jednu mrtvou a sedm zraněných si v neděli vyžádala střelba v kostele a na přilehlém parkovišti na předměstí Nashvillu v americkém státě Tennessee, oznámila policie. Střelcem byl podle ní šestadvacetiletý muž tmavé pleti, jehož totožnost policie zná.

K místní náboženské obci neměl žádný vztah a jeho motiv zůstává neznámý, řekl policejní mluvčí Don Aaron. Střelec se podle něj během incidentu nechtěně sám postřelil. Je zraněn, ale není v ohrožení života.



Podle Aarona muž nejprve střílel na parkovišti u kostela a poté vešel do budovy, kde ve střelbě pokračoval. Jeden z farníků se mu postavil a útočník se při potyčce s ním sám nechtěně postřelil do hrudi. Farník, pověřený dohlížením na pořádek během bohoslužby, si pak běžel do auta pro vlastní zbraň a chtěl se střelci postavit podruhé, uvedl mluvčí.

První obětí střelby se stala žena, která na parkovišti mířila k autu. Dalších šest lidí, tři muže a tři ženy, muž postřelil v zadní části kostela. Při střelbě měl na obličeji neoprenovou lyžařskou masku. „Střílel bez rozmyslu na vše živé,“ uvedl Aaron.

Server Tennessean.com napsal, že oběti s výjimkou jediné jsou lidé nad 60 let. Všichni zranění byli převezeni do okolních nemocnic.