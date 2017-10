‚Jo, jsem na kluky,‘ přiznal veřejně Matěj Stropnický s tím, že to má veřejnost vědět

PRAHA Předseda Zelených Matěj Stropnický ve čtvrtek ukončil spekulace o své sexuální orientaci. Jako první vrcholný politik větší politické strany veřejně přiznal, že je homosexuál. „Chceme, aby stejnopohlavní páry byly zrovnoprávněny,“ rozvedl svůj coming out, tedy přiznání, v jednom z rozhovorů na toto téma. Témata LGBT jsou prý pro jeho stranu důležitá.

Bulvární média již na začátku v tomto týdnu přinesla nepotvrzené zprávy, že Stropnický má homosexuálního přítele. Dnes politik kandidující do sněmovny osobně potvrdil, že má homosexuálního přítele.

„Jo, jsem na kluky,“ potvrdil. Prvně se o svém osobním životě, který sdílí s hercem Danielem Krejčíkem rozmluvil pro Blesk, následně i v rozhovoru pro server zaměřený na LGBT komunitu Nakluky.cz. Nyní informace visí už i na webu Zelených.

Nechci být za sraba

Ačkoli se k homosexualitě veřejně přiznal, nechce zacházet příliš do hloubky. „Soukromí je prostě jen moje. Mám z rodiny hodně příkladů toho, jak to vypadá, když o něj přijdete. Ale tato informace sama o sobě má u předsedy strany být vlastně veřejná. Nechci být za sraba,“ uvedl pro média.

Věří, že veřejný coming out mu může politicky i pomoci. „Věřím, že lidé ocení, že s nimi jednám na férovku. Navíc Zelení hájí práva LGBT komunity jako jediní naprosto důsledně. Účast na Prague Pride je jen jedna z mnoha věcí,“ řekl den před zahájením voleb.

Za nejsložitější považuje, že přiznání sexuální orientaci probíhá na mnoha frontách. „U veřejně známého člověka to máte na dvakrát. Nejdřív s tím musíte seznámit rodinu, blízké, aby se to nedozvěděli z novin, protože to se nedělá. To jsem si odbyl dávno, před víc než deseti lety. A pak teprve přijde na řadu veřejnost. Dokud jsem nebyl předsedou strany, drby bulváru jsem ignoroval,“ líčil v rozhovoru.

„Ale teď se to dostalo do polohy, kdy mne v Blesku vykreslili jako zbabělce. A to teda fakt nejsem. A jsem v české politice jediný. Můžu vám jmenovat iks politiků ze všech stran, kteří jsou na tom stejně, ale mlčí. Nicméně nikoho nesoudím, každý potřebuje svůj čas,“ sdělil dále v narážce na jiné vysoko postavené politiky, u nichž se o jejich sexuální orientaci spekuluje.

Témata LGBT jsou pro Stropnického jako pro předsedu Zelených důležitá. „Chceme, aby stejnopohlavní páry byly zrovnoprávněny. Dvě věci vidíme jako nejpodstatnější: adopce dětí a přiznání vdovských/vdoveckých důchodů. Ale vlastně chceme, aby měli lidé žijící ve stejnopohlavních svazcích prostě stejná práva, jako manželé,“ doplnil na závěr.