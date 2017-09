Juncker označil projev prezidenta Macrona za velmi evropský

BRUSEL Za velmi evropský a v mnohém odrážející záměry Evropské komise označil předseda unijní exekutivy Jean-Claude Juncker úterní projev francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o možné budoucnosti evropské integrace. Novinářům to ve středu řekl Junckerův mluvčí Margaritis Schinas.

„Debata (o budoucnosti EU) jasně začíná. To je to, co chtěla komise vidět, začátek hluboké diskuse o budoucnosti Evropy,“ poznamenal Schinas. Připomněl Junckerovu řeč před Evropským parlamentem z 13. září, v níž předseda komise přišel s některými vlastními návrhy a představami. Komise také už dříve nabídla k diskusi takzvanou Bílou knihu o budoucnosti EU s pěti možnými scénáři dalšího vývoje.



Podle Schinase je nyní třeba, aby se návrhy z nejrůznějších stran staly součástí diskuse a následně i jasné cesty k budoucí podobě unie s jasnými návrhy a veřejnou debatou o nich. „Chceme zajistit, že tento proces přinese první výsledky před evropskými volbami v roce 2019,“ poznamenal mluvčí.

Macron v úterý ve vystoupení na pařížské Sorbonně vyzval k vytvoření vícerychlostní Evropy. Členské země Evropské unie by podle jeho představ měly prohloubit spolupráci v zahraniční a migrační politice, bezpečnosti i obraně. Země platící společnou měnou euro by měly mít společný rozpočet a společného ministra financí.