KABÁT: Půjčovna holí v Hollywoodu. Snad nebudou Oscary o povrchním kádrování

Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde – a kdo chce prohlásit některý z filmů kandidujících na Oscara za to nejhorší, co se v posledních měsících lidstvu přihodilo, má rovněž mnoho možností. Seznam výhrad vůči oscarovým favoritům zveřejnila v těchto dnech agentura Reuters a je to čtení, které pěkně charakterizuje tuto neurotickou dobu.

Snímek Tvář vody, který má s 13 nominacemi nejvíce šancí na úspěch, je údajně loupež století: jeho scenárista a režisér Guillermo del Toro čelí čerstvé žalobě, že své dílo opsal od zesnulého amerického dramatika Paula Zindela. Konkrétně, že se nedovoleně inspiroval půlstoletí starou televizní inscenací, která se také odehrává v tajné vládní laboratoři a také se v ní vyskytuje pomocná pracovní síla, která osvobodí vodní příšeru. Škoda, že dnes nikdo nemůže pohnat před soud Williama Shakespeara a spočítat mu všechny ty zapomenuté texty jiných autorů, z nichž zbudoval svá nesmrtelná dramata. Bylo by to zábavné.

Největší černý puntík má však prý u strážců obsahové nezávadnosti další žhavý kandidát na celkové vítězství – temně komediální drama britského režiséra Martina McDonagha Tři billboardy kousek za Ebbingem. Jedna z hlavních postav, nedovtipný policista Dixon ve skvělém podání Sama Rockwella, je totiž rasista. A ke konci filmu se nám z něj stává málem sympatická postava! To je skoro, jako by se v sovětském nebo československém filmu z 50. let stal hrdina z třídního nepřítele. Přitom Dixon rozhodně není sympatický díky svému rasismu. Ale postava s takovým kádrovým profilem zkrátka nemá dovoleno udělat něco dobrého – tak to alespoň v dnešním svobodném světě vidí část kritiků.

A pokud by si snad tvůrci mysleli, že budou z obliga, když natočí film o sexuální menšině, dost se mýlí. Režisér Luca Guadagnino, který je sám gay, vzbudil nespokojené kroucení hlavami, když přiznal, že do rolí homosexuálního páru obsadil heterosexuály. Bude napříště vůbec povoleno hrát někoho jiného než sebe sama, aby to nebylo bráno jako příšerná urážka? Uvidíme.

Už tuto neděli se v každém případě ukáže, komu dá americká filmová akademie nejvíce hlasů. A věřme, že hlavním kritériem při tom pořád ještě bude spíše umělecká kvalita než povrchní kádrování.