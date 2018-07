Kapela, u které se nedá splést. Rolling Stones přivážejí rockovou prapodstatu

PRAHA Trvalo to dlouhých jedenáct let, co museli čeští fanoušci čekat na návrat Rolling Stones. Ti nejvášnivější se za nimi v mezičase vydávali do okolní i vzdálenější ciziny, ti chladnější se spokojili s koncertními filmy z New Yorku či Havany. Ale dnes, dnes to bude doopravdy. V půl deváté večer v pražských Letňanech.

Připomeňme si, že uvidíme šestý koncert Rolling Stones v naší republice. Poprvé to bylo v srpnu roku 1990 na pražském strahovském stadionu a mnozí pamětníci dodnes tvrdí, že právě tam a tehdy uvěřili, že sametová revoluce skutečně proběhla a že žijeme ve svobodné zemi.

Další koncert přišel za pět let, návštěva přesáhla 120 tisíc lidí, přestože se málo využívaný obří stadion pomalu blížil havarijnímu stavu. „Nejkomornější“ show jsme si se Stouny užili v roce 1998, kdy hráli ve Sportovní hale na Výstavišti, což byla v jejich pojetí v podstatě „klubovka“.

Václav Havel se skupinou Rolling Stones (z filmu Život podle Václava Havla)

O dalších pět let později zahájil stounovský koncert Václav Havel, jenž čerstvě skončil v prezidentském úřadu, na Letenské pláni. A zatím naposledy jsme se s kapelou mohli setkat roku 2007, a to poprvé mimo Prahu: na brněnském výstavišti.



Rocková prapodstata

Rolling Stones vydali vloni nadšeně přijaté album Blue & Lonesome. Bylo plné coververzí starých bluesových kousků, na kterých se před víc než půlstoletím kapela sehrávala. Teď je de facto během pár hodin vystřihla ve studiu s moudrostí a šarmem starých praktiků, a tak není divu, že si v lednu z udělování cen Grammy odnesla vítězství. Samozřejmě v kategorii Nejlepší tradiční bluesové album. Vloni na podzim vyrazili Rolling Stones do Evropy. Na koncerty v rámci No Filter Tour se vydala i spousta Čechů, nejblíže do německého Mnichova nebo rakouského Spielbergu.

Na druhém jmenovaném místě byly i LN, které v pochvalné recenzi mimo jiné napsaly: „Velkoplošné projekce přenášely obličeje starých chlapů, kteří se doopravdy baví, vzájemně překvapují, snad si i dělají drobné naschvály. Což je po více než padesáti letech na pódiu skutečně fascinující. Bylo to tak zábavné, že dokonce i tradičně pokerovou tváří Charlieho Wattse proběhlo několik vln úsměvu.“

A recenzi uzavřely: „Dvacetipísničková bohatá dávka stounovského rocku v Rakousku potvrdila, že jiná kapela než Rolling Stones v této věkové kategorii prostě neexistuje. Už kvůli kondici, ve které všichni členové jsou. Krásné také je, že díky koncertu Rolling Stones máme možnost setkat se s rockovou prapodstatou. Po hudební stránce s těmi, od nichž se odvíjejí tak zásadní věci, jako je aranžmá kapely se dvěma kytarami. A po stránce lidské: jak zestárnout s tím, co mám nejradši, nepolevit v tom a nestát se karikaturou sama sebe.“



Už loňská část turné No Filter byla postavena především na největších hitech Rolling Stones a také na bluesových kouscích: těch, které kapela sama napsala, jež má dlouhá léta v repertoáru anebo které zařadila z posledního alba. Soudě podle zveřejněných setlistů právě probíhající druhé části turné, která dnes zasáhne i Českou republiku, se tento model nikterak nezměnil, a je tedy více než pravděpodobné, že v Letňanech uslyšíme hodně z největších hitů Rolling Stones, například (I Can’t Get No) Satisfaction, Gimme Shelter, Brown Sugar, Jumpin’ Jack Flash, Miss You, Sympathy for the Devil, Honky Tonk Women, It’s Only Rock ’n’ Roll (But I Like It) či Paint It Black. A je také skoro jisté, že jako první rozčísne ticho pamětihodný Richardsův kytarový riff ve Street Fighting Man.

Rolling Stones, No Filter Tour 2017, Rakousko, Red Bull Ring Spielberg

Písnička na přání

Specialitou turné je už od loňska písnička na přání. Kapela na svých sociálních sítích dá den před koncertem fanouškům na výběr ze čtyř songů a ten, který dostane nejvíc hlasů, nakonec zahraje. Někdy sází víceméně na jistotu, jako minulou sobotu v německém Stuttgartu, kdy vyhrála hitová Let’s Spend the Night Together, jež mezi ostatními třemi neměla konkurenci.



Nedělejme účet bez hostinského, uvidíme, jak si fanoušci poradí s pražskou nominací. Včera se na facebookovém profilu kapely objevily čtyři písničky. Under My Thumb (z alba Aftermath, 1966), Heartbreaker (Goats Head Soup, 1973) a dvě písničky ze skvělého dvojalba Exile on Main St. (1972) – Rocks Off a All Down the Line. Ale u téhle kapely se v podstatě nedá splést.