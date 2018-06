Kdo nahradí Duku? Katolická církev v Česku volá po omlazení

PRAHA Církev hledá nástupce pražského arcibiskupa Dominika Duky. Primas český letos dosáhl kanonického věku 75 let, po němž by měl svou funkci opustit. Téhož názoru je papež František, který nedávno přijal jeho rezignační dopis. V Arcibiskupském paláci ho však ponechá do doby, než Vatikán nalezne vhodného následovníka.

Již od dob odchodu Dukova předchůdce, loni zesnulého kardinála Miloslava Vlka, se přitom hovoří o nutnosti předat církev do rukou mladších duchovních. „Musíme říct, že uzavíráme dvacetiletou kapitolu a jasně cítíme, že je potřeba hledat nové cesty, které také potřebují nové tváře,“ říkal před osmi lety ještě jako královéhradecký biskup dokonce sám Duka. V rozhovoru pro LN nyní stejnou myšlenku vyjádřil i olomoucký arcibiskup Jan Graubner. „Myslím si, že naše generace už svou práci odvedla a nyní je třeba mít odvahu předat veslo mladším,“ uvedl Graubner.



Konečné slovo při výběru Dukova nástupce má Vatikán. Pokud se papež František skutečně rozhodne vsadit na mladší krev, pravděpodobně sáhne po jednom ze dvou jmen, která se v církvi nejčastěji skloňují. Podle informací LN jimi jsou českobudějovický biskup Vlastimil Kročil (57 let) a někdejší hlavní kaplan české armády Tomáš Holub (50), jenž v současnosti stojí v čele plzeňské diecéze. Jejich jména zaznívají v katolických kuloárech, nahlas však o nich hovoří i odborník na církevní dějiny a znalec poměrů Jaroslav Šebek. „Asi největší diskuse je o tom, že by novým pražským arcibiskupem mohl být Tomáš Holub,“ upřesnil LN respektovaný historik.