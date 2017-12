PETRÁČEK: Kdo podpoří Varšavu? Polsko platí daň za svou solitérnost v rámci EU

PRAHA Polsko platí daň za svou solitérnost v rámci EU. Každé fungující společenství má svou „zbraň posledního soudu“. NATO ji ukrývá v článku 5 Severoatlantické smlouvy. EU v článku 7 Lisabonské smlouvy. Ten sice neumožňuje formálně vyloučit členskou zemi z EU. Ale umožňuje takové ořezání jejích práv, že je nejvyšší formou nátlaku. Poprvé byl aktivován předevčírem vůči Polsku.

Evropská komise se obrátila na členské země, aby posoudily, zda je v Polsku skutečně ohrožen právní stát. Zda soudní reforma nevybočuje z hodnotového systému EU. To posuzování bude problematické. Už proto, že natolik nuancované rozhodování bude v rukou členských států, jejich politických reprezentací, a ne ústavních soudců. Kdyby byla EU fungující federací jako USA, rozhodoval by o tom ústavní soud. Těžko bychom si dokázali představit situaci, že Oklahoma prosazuje spornou legislativu, ale o jejím souladu s pravidly USA rozhodují hlasováním státy jako Idaho či Maine. Ale EU není federací, nýbrž jen unií států, tudíž rozhodují ony.



To se obecně ví, takže s tím Polsko muselo počítat. Do jisté míry ano. I proto vyměnilo premiérku Beatu Szydłovou za Mateusze Morawieckého, jenž má k západu EU blíž. Ale bude to stačit? Možná až teď Varšavě dojdou neblahé důsledky toho, že vnitřní spory přenášela na rovinu Evropy. Třeba když jako jediná v EU odmítala prodloužit mandát Donalda Tuska v čele Evropské rady. Či když hrozila vymáháním reparací za druhou světovou válku po Německu. Proč Orbánovo Maďarsko, politicky podobné Kaczyńského Polsku, tyto problémy s institucemi EU nemá? Pěstuje vztahy s Rakouskem a Bavorskem. A též proto, že strana Fidesz se ukotvila mezi evropskými lidovci, ne mezi konzervativci a reformisty jako polská PiS.

Varšava asi očekává podporu od zemí Visegrádu. Nad ní je ale otazník. Maďarsko se chystá k vetu, Slovensko spíše mlčí a český premiér Babiš říká, že počkáme, až jak dopadne jednání v Bruselu. Rýsuje se jisté prozření. Spolehlivým tmelem Visegrádu je odpor k migraci muslimů a kvótám. Ale jakmile jde o jiná témata, už se ta pevnost drolí