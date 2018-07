Kdo reprezentuje Ameriku? Sacha Baron Cohen si v novém seriálu utahuje z celebrit

WASHINGTON Už jste si někdy nechali podepsat sadu na waterboarding od Dicka Cheneyho? Komik a provokatér Cohen se po deseti letech vrací na televizní obrazovky v sedmidílném projektu Who is America? (Kdo je Amerika/ Kdo reprezentuje Ameriku?).

Sedmidílná minisérie Who is America? je natočena jako provokativní a zinscenovaný dokument (mockumentary). Mistr převleků Sacha Baron Cohen se v ní převtělil do čtyřech různých postav - konspiračního teoretika a novináře Ruddicka, doktorku genderových studií Cain-N’Degeocellovou, bývalého vězně Shermana a experta na terorismus Morada. V jejich kůžích konfrontuje známé americké postavy z veřejného života - politiky, lobbisty, experty na umění, obhájce práva na držení zbraní, feministky, bývalé vězně a řadu dalších. Protože kdo vlastně reprezentuje Ameriku?

V prvním díle například Cohen naprosto zmátl Bernieho Sanderse, senátora a bývalého kandidáta na prezidenta. Cohen za ním přijde v převleku za novináře Ruddicka a navrhuje přesouvání majetku od bohatých k chudým. Schválně při tom plete procenta a působí dost neurvale. Klasický Cohen se ani po Boratovi, Brunovi ani Diktátorovi nezměnil.

Sasha Baron Cohen na sebe české publikum naposledy upozornil, když zaplatil pokutu za skupinu Čechů, kteří na sebe v kazašské Astaně oblékli na veřejnosti provokativní plavky ve tvaru V. Ty zprofanoval právě Cohenův kazašský reportér Borat. Herec se pak s Čechy ještě setkal v Londýně a zašli spolu na pivo.