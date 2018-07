Trump: EU se nechová k USA férově. Naopak Severní Korea myslí odzbrojení vážně

WASHINGTON/PRAHA Prezident Trump v neděli poskytl rozhovor televizi Fox News, ve kterém hovořil o odcházejícím soudci nejvyššího soudu Anthony Kennedym a jeho budoucím nástupci, o setkání s Kim Čong-unem, ale i o obchodní válce s EU, která se prý nechová k USA férově.

„Evropská unie je pravděpodobně stejně hrozná jako Čína, jen je menší. Je strašné, co nám dělají,“ uvedl v nedělním rozhovoru pro Fox News americký prezident Donald Trump na otázku, zda by USA neměly spíše spolupracovat s EU proti Číně, než tlačit na spojence obchodními tarify.



„Evropská unie. Podívejte se na tu situaci s auty. Posílají nám mercedesy a my nemůžeme posílat naše auta tam. Co dělají našim farmářům? Oni nechtějí naše farmářské produkty,“ řekl Trump. Připustil však, že americké produkty často nesplňují kritéria nastavená společným evropským trhem. Obchodní a celní válku zahájil americký prezident na začátku června tím, že uvalil tarifní cla na ocel a hliník. EU reagovala o několik týdnů později odvetnými opatřeními.

„Ztrácíme peníze se všemi. A uděláme to reciproční. Donutíme je jednat férově a řeknu vám, že o tom nevíte, ale všechny země mi každý den volají a říkají: ‚Pojďme uzavřít dohodu, pojďme uzavřít dohodu.‘ Všechno to bude fungovat,“ sdělil prezident moderátorce.

Smlouvu NAFTA chce Trump projednávat až po kritických podzimních volbách do Kongresu. „NAFTA, to bych mohl podepsat zítra, ale nejsem s tím spokojený. Chci to udělat více férové, okej?“ podotkl Trump.

Trump se také zmínil o clech, která uvalila EU na společnost Harley-Davidson. Ta v reakci oznámila, že bude přesouvat část své výroby mimo USA. Podle Trumpa to však společnosti jen ublíží, protože její hlavní zákazníci jsou primárně jeho volici. „Garantuji vám, že každý, kdo si kdy koupil Harley-Davidson, hlasoval pro Trumpa. Říkají si Motorkáři pro Trumpa. Jsou jich stovky,“ vysvětlil prezident.

Jmenuji někoho mimořádného

Prezident hovořil mimo jiné i o nominaci nového soudce do nejvyššího soudu, což podle odborníků ovlivní podobu americké politiky na několik desetiletí (VÍCE ZDE). Poradci mu již připravili několik možných kandidátů na náhradu soudce Anthony Kennedyho, z nichž prezident vybere jednu osobu.

Trump se prý nebude ptát na to, jak by potenciální náhradníci Kennedyho rozhodovali v otázce soudního případu Roe v. Wade, tedy zda mají mít ženy právo na potrat. Dostal totiž od poradců radu, aby se neptal na příliš konkrétní otázky.

„Vyberu někoho mimořádného, všichni z nich jsou mimořádní, ale já vyberu někoho mimořádného,“ uvedl v rozhovoru Trump k tomu, zda už má preferovanou osobu.

Korea to myslí vážně

Dalším z témat, kterých se rozhovor dotkl, bylo i setkání se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem. Podle Trumpa KLDR myslí denuklearizaci „skutečně vážně“. Prezident byl po summitu značně kritizován, že udělal ústupky jako třeba zrušení společných vojenských cvičení USA a Jižní Koreje, aniž by měl jakoukoliv záruku ze strany Kim čong-una. Trumpa uvedl se při jednání s KLDR Spojené státy nevzdaly „ničeho zadarmo“.

Srdečný stisk rukou. Na snímku z hotelu Capella je vidět usměvavý Donald Trump a Kim Čong-un. V pozadí stojí tlumočnice z amerického ministerstva zahraničí.

Podle listu The Wall Street Journal však Severní Korea dokončuje zásadní rozšíření klíčového závodu na výrobu balistických raket, což jde jasně proti tvrzení Trumpa. Článek se opíral o analýzu satelitních snímků společnosti Planer Labs. Továrna podle něj vyrábí rakety na pevné palivo schopné zasáhnout s jadernou náloží americké základny v Asii, případně i přímo území USA.

Minulý týden americká skupina 38 North, která v rámci Univerzity Johnse Hopkinse sleduje severokorejské aktivity, po analýze satelitních snímků uvedla, že KLDR rychle pokročila se zlepšením infrastruktury ve svém jaderném vědeckém výzkumném středisku v Jongbjonu. Centrum využívá k produkci štěpného materiálu vhodného pro zbrojní účely.

Prezident také hovořil o svém odporu k návrhům demokratů na ukončení vládní agentury vynucující imigrační a celní zákony (ICE- Immigration and customs enforcement). „Zbavíte se ICE a budete se bát vyjít ven ze svého domu,“ uvedl Trump, podle kterého jsou agenti z ICE „tvrdší než gangsteři z MS-13.“