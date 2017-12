KLESLA: Čapí hnízdo za nás Evropská unie nevyřeší

Praha Biblická legenda o Pilátovi Pontském, který si „umyl ruce“ nad osudem Ježíše z Nazaretu, je odvěkým symbolem alibismu. Podobně to zatím vypadá, že si „umyla ruce“ i Evropská unie nad případem Čapí hnízdo, když doporučila, aby české úřady vyjmuly farmu z eurodotačních programů.

Jako by Brusel říkal: Řešte si průšvih, ve kterém máte namočeného premiéra, v Česku laskavě sami a nesnažte se to přehodit na nás.



Ale biblické přirovnání má několik vad na kráse. Za prvé ani Andrej Babiš, ani Jaroslav Faltýnek nejsou žádní mesiáši, které by lynčoval zmanipulovaný dav, ač by se tak možná rádi prezentovali. Za druhé a především: nikdo ještě zprávu auditorů z OLAF neviděl a přes všechny zaručené a nejmenované zdroje netušíme, co se v ní ve skutečnosti píše a nepíše. Zvlášť když si ohledně ní protiřečily mluvčí Evropské komise a ministerstvo financí. Bylo by dobré mít vše nejprve černé na bílém, než budeme vynášet jakékoliv soudy.

Konečně EU není žádný protektor římského císaře, ke kterému se máme odvolávat, potřebujeme-li vyřešit nějaký vlastní, domácí a politicky citlivý problém. Ani proto, aby někoho odsoudil, nebo naopak osvobodil, či si nad tím umyl ruce. Pokud se v dotacích kolem firmy Čapí hnízdo děly nepravosti, musí se to v Česku řádně vyšetřit, dokázat a v souladu se zákonem potrestat. S přihlédnutím k okolnostem je pak pochopitelná mnohem větší a důkladnější kontrola veřejnosti nad celým trestním řízením. Policie musí kauzu ustát důkazně i procesně, nedělat chyby a nebudit pochybnosti. Stejně tak má k případu říci své i dozorující státní zástupce.

Je potřeba mít na paměti presumpci neviny. Ta platí i pro premiéra. Zvlášť když české orgány činné v trestním řízení nemají v politických kauzách úplně čistý štít. Stačí si vzpomenout na nespravedlivě odsouzeného a pak plně očištěného exministra informatiky Vladimíra Mlynáře či třeba na případ současné eurokomisařky Věry Jourové.

Čapí hnízdo je problém, který za nás a naše úřady nikdo zvenčí nevyřeší. A už vůbec ho nemůžeme přehodit na Evropu, protože se nám to hodí. Na ten ošklivý a zlý Brusel, na který nadáváme kvůli uprchlíkům, tuzemáku či pomazánkovému máslu, ale teď by nám přišlo vhod, aby rozhodl za nás. A my všichni si nad tím mohli umýt ruce. Pak bychom byli my všichni Piláti.