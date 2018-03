KLESLA: Kafe zabiják. Právní nesmysly někdy nejsou, čím se zdají být

PRAHA Že vás může kafe zabít, ví každý, kdo pije pořádného turka. Je to samozřejmě nadsázka – pokud nemáte problémy se srdcem nebo jiné zdravotní obtíže, je smrtelná dávka kofeinu obsažena v přibližně sto šálcích. A to je, i kvůli močopudným vlastnostem celosvětově populárního nápoje, pro běžného člověka jen věru těžko dosažitelné. Přesto teď všechny kavárny v americké Kalifornii musí před nebezpečím kávy varovat své zákazníky, a to kvůli tomu, že údajně obsahuje látku, jež může mít karcinogenní účinky. Ano, přesně tak, například kelímky se slavným zeleným logem řetězce Starbucks by měly nést nějakou obdobu nápisu „Pití kávy škodí vašemu zdraví a může způsobovat rakovinu,“ jak ho známe z cigaretových krabiček.

Kdekdo si teď určitě vzpomene na slavný případ, kdy ještě větší ikona amerického fastfoodového stravování McDonald’s musela po žalobě napsat na kelímky s kávou „Pozor obsahuje horké nápoje“, který se v anglické podobě dodnes vyskytuje celosvětově, a je tedy k vidění i u nás.

Ještě než si ale začneme ťukat na čelo, je potřeba si uvědomit, že právní systém v USA funguje podstatně odlišně od našeho a namísto všeobjímajícího státního dohledu spoléhá na soukromé žaloby proti velkým korporacím, které pak odsuzuje k velkým náhradám za zdánlivé nesmysly. Případně prostě vymáhá dostatečnou informovanost zákazníků.

Jako v aktuálním případě, kdy kalifornský soudce rozhodl ve sporu neziskové organizace proti třicítce kavárenských řetězců a nakonec se může ukázat, že jim šlo o mnohem víc než jen o nápis, jak se píše v titulcích. Stejně jako v případě nebohé ženy, která se kvůli nefalšovaným popáleninám kdysi domáhala hlavně opravy vadně fungujících kávovarů vařících kávu na příliš vysokou teplotu.