KLESLA: Konec práce. Pevná pracovní doba je přežitek

V letošním osmičkovém roce přeplněném výročími pravděpodobně zapadne to, které připadne na 19. prosince. Bude to přesně sto let, co u nás začal platit zákon o „8 hodinné době pracovní“, který u nás poprvé zavedl pevnou délku týdne, v zásadě jak ji známe dodnes. Postupem let se měnila hlavně zavedením volné soboty a vynecháním pauz. Naposledy se tak v roce 2001 technicky zkrátila o půlhodinu, podobně jak to nyní chtějí odbory a fandí tomu i mnozí zaměstnavatelé, i když to jen málokdo přizná navenek.

Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že vlastně o nic tak převratného nejde. Jenže právě o dobu, kterou strávíme v práci, její podmínky a samozřejmě mzdu se svedly dosud asi největší bitvy v moderní společnosti. Právě neschopnost pověstně pracovitých Němců a věčně stávkujících Francouzů dohodnout se na pracovním týdnu způsobila, že EU je od počátku volnější svazek, než chtěli otcové zakladatelé. Pracovní legislativa ostatně vyvolává války mezi unijními státy dodnes, naposledy šlo io české řidiče kamionů. A z hlubší historie – kvůli čemu jinému také kdysi v USA vznikl proslulý Svátek práce, první máj?



Jenže současná snaha odborů je mnohem víc než staletá evoluce ve zkracování doby v práci a prodlužování volného času – od práce na poli přes manufaktury až po dnešní kanceláře. To, čemu se neohrabaně říká čtvrtá průmyslová revoluce, zasáhne i u nás v Česku hlavně jiná odvětví než průmysl, především služby. Už dnes třeba banky pomalu ruší místa s obyčejnou úředničinou, kterou zvládnou počítače samy. S nástupem umělé inteligence toho ale bude ještě víc. Utopie o světě bez práce se nenaplní, jak ví každý, kdo si čte víc než jen titulky v té záplavě studií a článků v posledních letech. Lidé budou pořád potřeba, ale nebude nutné, aby v práci denně seděli dlouhé hodiny, přesněji řečeno osm hodin.

Ono to ostatně mnohdy není potřeba už dnes. Ruku na srdce – kolik času denně strávíme skutečně prací, kolik povídáním s kolegy a kolik něčím ještě úplně jiným? Navíc díky moderním technologiím je možné spoustu práce dělat i na dálku, klidně doma z postele, i když to vyžaduje značnou disciplínu. Zanedlouho tak ale půjde ohlídat i ta robotická továrna. Jistě, v řadě povolání, jako jsou lékaři či hasiči, to nejde jinak, než být na místě. Budoucností jsou tak flexibilní pracovní úvazky, pohyblivá pracovní doba a víc volného času. Děláme k tomu první krůček, i když si to ani neuvědomujeme.