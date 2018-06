KLESLA: Pravý socialista. Když miliardář káže o chudobě a přitom propouští

PRAHA Americký miliardář, technologický vizionář a internetová celebrita Elon Musk je prý socialista. Ale ne takový, který by šikovným bral a méně produktivním dával, ale ten pravý, snad dokonce ryzí. Protože jen ten se – jako on – snaží hledat vyšší dobro pro všechny, jak nás sám v sobotu poučil na sociální síti Twitter. A spustil samozřejmě lavinu zbytečných diskusí, zda jen nechápe, o čem mluví, nebo to naopak „geniálně“ chápat nechce.

Dozvěděli jsme se od něj návdavkem, že socialisté jsou lidé „z elitních škol bez smyslu pro humor“. Načež mu veterán RAF z druhé světové války Harry Leslie Smith opáčil, že někdy stačí vyrůstat v anglické hornické kolonii první poloviny minulého století a dřít od sedmi let věku, aby si člověk vcelku vážně upravil světonázor.



O sedm hodin později už se Musk prohlásil pro změnu za „utopického anarchistu“ a přišel i s vizí demokracie na Marsu. Mezitím jen tak mimochodem přidal fotografii nově spuštěné klíčové linky na výrobu svých elektromobilů Tesla. Ty mají totiž poněkud neutopické potíže a jakoby náhodou sérii Muskových politologických tweetů předcházely novinové titulky hlásající doslova střet jeho podnikatelské vize s realitou. Výroba objednaných vozů nabírá dlouhé měsíce zpoždění, firma při tom prohlubuje obří ztrátu, spaluje obrovské množství peněz investorů, a především poprvé propouští zaměstnance.

Těžko říct, jak to zapadá do Muskovy vize pravého socialismu, či anarchie, těch 3600 vyhozených to ale asi nevidí právě jako utopii. I kdyby tak své myšlenky myslel upřímně, nelze se ubránit dojmu, že se jen snaží odvést pozornost a udržet vysokou cenu akcií Tesly. Pěkně po kapitalisticku.