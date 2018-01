KLESLA: Zeman na podání. Drahošovi chybí iniciativa, témata stanoví Hrad

PRAHA Paní, a vy byste chtěla, aby byl na Hradě dalších pět let, není už na to trochu starý? ptá se postarší dáma v pražské tramvaji. „Ale jo, když on jedinej vždycky řekne, co si myslí!“ stojí si za svým druhá.

Rozhovor z městské hromadné dopravy v plné nahotě odhalil podstatu předvolební strategie současného prezidenta. Bude nám ještě týden „na rovinu říkat, co si myslí“, bude to říkat první, jeho voliči i ti nerozhodnutí ho budou poslouchat, a bude to tak Miloš Zeman, kdo bude nastolovat témata nejen pro nadcházející televizní debaty.

Ve svém tradičním „ostrém duelu“ s ředitelem-moderátorem Jaromírem Soukupem na televizi Barrandov přitom už prohlásil, že je jeho povinností vnést do hry trochu barev. Máme se tedy zřejmě na co těšit.



Sportovní, či přímo tenisovou terminologií můžeme říct, že je stávající hlava státu na podání a vyzyvatel Jiří Drahoš jen více či méně úspěšně vrací míče. Stejně jako se Zemanovi povedlo proměnit první kolo prezidentské volby na casting na svého oponenta, poločas dvoutýdenní kampaně před kolem druhým je zatím překvapivě také v jeho režii. A to s vydatnou pomocí jeho podporovatelů.

Profesor Drahoš a jeho sympatizanti jen odrážejí různá nařčení, hlavně z vítání imigrantů. Sami ale zatím viditelně a otevřeně do protiútoku nepřešli. Dosavadní hradní pán přitom rozhodně nepoleví a pro příští týden slibuje „fakta a žádné kompromitující materiály“.

Nedostatek iniciativy z Drahošovy strany je přitom zarážející. Na Zemana může vytáhnout celý seznam přešlapů, chyb, neomaleností i nesplněných slibů.

to takových, na které uslyší i nerozhodnutí, případně i Zemanovi naklonění voliči. Tedy nejen otázky po neexistujícím článku Ferdinanda Peroutky.

Kde jsou třeba ony miliardové investice, kterých jsme se měli dočkat za poklonkování čínskému prezidentovi? Či kolik pracovních míst a nárůstu HDP nám přinesla koupě fotbalové Slavie?

Případně může Drahošův tým zkusit zvednout vlastní témata, třeba problémy exekucí, a dokola je opakovat. Protikandidát z prvního kola Michal Horáček tomu říká metoda usilovných dřepů neboli tlačit a nepolevovat. Ostatně i sebelepšími returny se zápas dá vyhrát jen málokdy a pro diváky to také není právě pěkně pokoukání.