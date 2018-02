KLESLA: Zrušme taxi! Řešení problému taxislužeb je překvapivě snadné

PRAHA Kolikrát jsme už v posledním roce a půl četli nebo slyšeli o problému jménem Uber, kolikrát jsme stáli v koloně, protože nám centrem Prahy projížděli taxikáři, a kolikrát jsme se dozvídali o nějakém zákonu nebo rozsudku, který by to celé martyrium měl ukončit.

Tak jen pro pořádek. Léta tady máme klasickou taxislužbu s velmi špatnou pověstí, a i když nejsou všichni řidiči špatní, řešení se jen tak nenašlo a pravidla pro ně nastavená zjevně nefungují. Pak přišla doba digitální a zahraniční nadnárodní firma, která umožnila prakticky každému, kdo má auto a mobilní telefon, vozit lidi za peníze, někdo by řekl taxikařit. Ano, i ta má řadu problémů, v LN jsme ostatně jako první otevřeli problém najímání skupin zahraničních námezdníků převážně z východních zemí. Také pokaždé vůz není právě kočár. Ale nová konkurence tlačí na nižší cenu, což je ve prospěch nás všech. A především, nikdy vás neokrade a to je zvláště v Praze mimořádná hodnota.



Nejčistší řešení by bylo celý současný systém taxislužeb, jejich licencí a dispečinků úplně zrušit. Celý dnešní zákon škrtnout a nahradit úplně novým, který by byl přímo napsán pro novou, digitální dobu, kdy telefon dovede řidiče nejrychleji k cíli, i když neví, kde je, a za chvíli snad ani ten člověk za volantem nebude třeba. Zkrátka rozdat karty všem a hrát odznovu. Žel nežijeme v ideálním světě, a proto je nejlepší udělat co nejbližší řešení – zlehčit podmínky všem, taxikářům i netaxikářům, na nutné minimum pro zajištění bezpečnosti dopravy a pasažérů. Je jen s podivem, že to neudělal někdo už dávno. Magistrát s dnes velmi halasně se ozývající primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) mohl už před třemi lety navrhnout vlastní zákon. Jenže tu máme lobby taxikářů a českých firem, které se bojí tvrdé mezinárodní konkurence. Snad to tedy alespoň konečně dotáhne ministr dopravy Dan Ťok (ANO). Už to totiž začíná být ostuda.