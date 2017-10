Klíčový dokument v kauze OKD: vláda mohla zjistit, že posudek je neúplný

PRAHA Týden před volbami, v „pátek třináctého“, se soud vrátí k projednávání kauzy OKD, ve které se rozhoduje, proč stát tratil při prodeji svého podílu v těžařské společnosti skoro šest miliard korun. Obžaloba tvrdí, že vinou špatného znaleckého posudku, který ohodnotil cenu jen na 2,08 miliardy korun.

Případ se však do rukou justice vůbec nemusel dostat. U soudu se objevil dokument, podle něhož se vláda v roce 2004 rozhodovala, zda své akcie prodá společnosti Karbon Invest. Jde o důvodovou zprávu, kterou LN získaly. Na stranách 2 a 3 se v ní jasně uvádí, že ve znaleckém odhadu ceny nejsou zahrnuté dceřiné společnosti a další majetek. To znamená, že vláda měla od počátku k dispozici informaci, že v posudku část ocenění chybí a že by měla požadovat více. Ale nezohlednila ji.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Paradoxní je, že právě kvůli tomu stojí před Obvodním soudem pro Prahu 2 autor posudku Rudolf Doucha a dva exmanažeři Fondu národního majetku, který byl tehdy podřízen ministerstvu financí a chystal privatizaci OKD i s jejími 44 tisíci hornických bytů a třemi desítkami firemních dcer. Právě Doucha ze společnosti Vox Consult vypočetl cenu 46procentního balíku akcií státu na 2,08 miliardy korun. Celou dobu se u soudu brání tím, že jeho úkolem bylo dodat pouze ocenění akcií OKD, nikoli celého majetku. Třináct let stará důvodová zpráva mu dává za pravdu. Ministři při svém politickém rozhodnutí o privatizaci mohli a měli vědět, že prodávají víc.

Z tehdejší politické reprezentace nikdo soudnímu řízení nečelí. Na čistotu transakce měl coby ministr financí v té době dohlížet nynější premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) a v březnu 2004 dokument vládě předkládal. Na dotaz LN, zda se otázkou neoceněných dceřiných společností zabýval, neodpověděl. Podobnému dotazu však čelil už při zářijovém přelíčení. Položil jej Tomáš Gřivna, advokát Pavla Kuty, jednoho z dvojice obžalovaných exmanažerů Fondu národního majetku (FNM). Sobotka nebyl schopen potvrdit, zda vláda vzala upozornění důvodové zprávy v potaz.