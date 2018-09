Konec jedné éry youtuberů. Mladí tvůrci si spočítali, že Instagram je výhodnější

PRAHA Internetová platforma pro sdílení videí YouTube už tolik netáhne. Jedničkou mezi sítěmi, co do atraktivy i možnosti slušného výdělku, je už řadu měsíců Instagram. Rozhodnutí „krále“ mezi českými youtubery Jirky Krále ukončit kariéru na YouTube proto není až tak překvapivé. Četnost videí na jednotlivých oblíbených kanálech klesla už dávno. Česko totiž nyní zažívá boom éry „instagramerů“.

V dřevních dobách fenoménu youtuberství seděli mladí tvůrci na posteli ve svém dětském pokojíčků, kameru nevalné kvality postavili na komínek knížek a za neustálého opakování „jakoby“ a „prostě“ mluvili o tom, že si koupili dvě nová trička z konfekce nebo že si našetřili na „nového playstationa“.

Skomírající kanály

Dnešní svět „influencerů“, tedy lidí s jakýmsi vlivem na sociálních sítích či - možná přesněji řečeno - lidí s reklamním potenciálem, je poněkud jiný. Někteří z nich, pokud stále ještě točí na YouTube, mají profesionální videa se zvláštními efekty, leckdy za nimi stojí i celý štáb.

Většina z nich ovšem nechává své videokanály na YouTube skomírat a svým fanouškům se ozývají skrze patnáctivteřinové příspěvky na Instagramu, jedničce ve světe sociálních sítí.

„Určitě je pravda, že na YouTube nejsem tolik aktivní. Má to hned několik důvodů. Zaprvé jsem začala dělat více věcí - například moderování. Také úplně nesouhlasím, jaký obsah na YouTube někteří tvůrci tvoří, takže leckdy na to nebyla ani ta chuť. Navíc už tvořím videa čtvrtým rokem, nejsem stejná, už mě také nebaví stejné věci. Rozhodla jsem se tedy na svůj kanál dávat videa, která mohou něco předat a podle mě mají význam,“ vysvětluje youtuberka Nikola Čechová známá též jako Shopaholic Nicol.

Po dlouhé odluce například vydala video o menstruačním kalíšku, po několika týdnech pak diváky překvapila novým videem o jejích zkušenostech s úzkostmi a návštěvami psychologa.

Také Teri Hodanová, úspěšná influencerka známá dříve pod přezdívkou Teri Blitzen, od natáčení videí pro největší internetovou platformu upustila. S věkem se jí totiž, jak vypráví, změnily zájmy, zásady a priority. „Pomalu mě začala nabitá sláva a úspěch dusit, jak z důvodu hromady valících se názorů, očekávání, uzavřených komerčních spoluprací, tak osobní vyhasnutí a pocit irelevance. Opuštění YouTube scény tak bylo nezbytným životním krokem ke šťastnějšímu a vyrovnanějšímu životu,“ popsala.

Rychlejší komunikace

Málokdo z původních youtuberů nahlas vysloví, že jsou za tím i ryze pragmatické důvody, byť i YouTube mnohým stále přínáší slušný výdělek.

K výpočtu existuje takzvané YouTube kalkulačky, které počítají s cenou za tisíc zobrazení, což je proměnná veličina – u každého videa uživatele se může měnit. Aktivita na Instagramu lzevyčíslit peněžně celkem jednoduše.

Existuje celá řada agentur, které s érou influencerů zaplnily díru na trhu a které se začaly starat o propojování firem a tvůrců. Mají tedy přehled i o jejich výdělcích. Jednou z takových firem je například společnost Reward Media. „K dnešku máme 2200 registrovaných influnecerů, kteří se pravidelně zapojují do kampaní,“ říká Rož pro server Lidovky.cz.

Kolik si tvůrci vydělají? „Záleží na kampani, každá značka si u nás sama může určit odměnu, kterou influencerům nabídne. Ale takový střed v oboru a v naší platformě je 0,1 koruny za jednoho followera. To znamená, pokud má influencer 10 000 followers (odběratelů obsahu – pozn. red.) na Instagramu, od značky dostane zhruba 1000 korun za jeden příspěvek,“ vyčíslil Rož.

Tisícové rozdíly

Agentura na příkladu spolupráce s kosmetickou značkou jednoduše ukazuje, jak celý marketingový proces probíhá. Zatímco „instagramerka“ s necelými osmi tisíci followery si vydělala díky sdílení příspěvku, na němž v ruce drží tubu s krémem a lahvičku s přípravkem na pleť, „pouze“ 784 korun, známější bloggerce s 28 tisíci sledovateli stačilo, aby jí z kapsy džínové bundy vykukovala lahvička s krémem a přišla si rovnou na 3191 korun.

Nejvlivnější youtubeři na síti: 1. Teri Blitzen (celkově 2. místo) 2. Jirka Král (celkově 5. místo) 3. Fatty Pillow (celkově 7. místo) 4. Kovy (celkově 9. místo) 5. Shopaholic Nicol (celkově 11.místo) Zdroj: Forbes — 77 nejvlivnějších Čechů na sociálních sítích 2017

Ne všechny značky ale mají vysoký rozpočet. Jedna nejmenovaná značka krmiva pro psy má na kampaň rozpočet „jen“ 10 tisíc korun, za každý lajk na propagační fotce tedy vyplácí 25 haléřů a za každého followera dalších 7 haléřů.

Pokud jde ovšem o hvězdy Instagramu, jakou je třeba moderátor Leoš Mareš s 643 tisíci followery, částky se násobí. Přestože podle žebříčku časopisu Forbes Nejvlivnější Češi na sociálních sítích je Mareš až na 36. místě, prodat se umí firmám nejlépe ze všech českých influencerů. Za jednu fotku si účtuje třeba i šedesát tisíc.

„Ta představa, že ležíte v posteli, vyfotíte se u toho a dostanete šedesát tisíc korun, to je přece neskutečně lákavé,“ svěřil se Mareš v minulosti magazínu Forbes. Podle časopisu spolupracuje s dvaceti velkými značkami, mezi které spadá BMW, Škoda Auto, Adidas, Aukro, Olympus či Mattoni. Jednorázový příspěvek je průměrně za 50 tisíc, více fotek nebo videí potom přinese Marešovi 100 až 150 tisíc korun. Zisk z roční kampaně jde do milionů.

Sami influenceři se ani nemusí moc namáhat, aby získali spolupráci. Značky se o lidi s velkým počtem sledovatelů perou. Případně jim v tom pomáhají agentury.



„Naše aplikace je specifická v tom, že celý proces plně automatizuje. U nás si stačí stáhnout aplikaci Reward a hned vidíte seznam všech kampaní, do kterých se můžete zapojit. Influencer si pak sám vybírá, jaká značka nebo kampaň ho zaujme. Podívá se na zadání v kampani a to musí splnit. Jakmile ho splní a příspěvek publikuje na Instagramu, okamžitě mu aplikace vyplácí peníze,“ vysvětluje Rož, jak proces vydělávání na síti funguje. Služeb agentury více využívají ženy - tvoří zhruba pětašedesát procent klientů.

Na internetu také existuje řada dalších marketingových odborníků, kteří radí tvůrcům, jak začít s úspěšnou kariérou. „Pokud jako blogger nebo influencer neznáte svoji cenu, bude vás firma tlačit do barteru a nevyděláte si. Buďte nad věcí, a řekněte si o peníze. Pokud máte počet fanoušků do 5 000, můžete si pro začátek říct třeba o 500 až 1 500 korun za příspěvek a vyzkoušet, jak to bude fungovat. Ceníky nikde nevyvěšujte. Upravujte je podle aktuální situace, podle růstu vašeho publika a vašeho vlivu na sociálních sítích. Přemýšlejte nad tím, že firma, která vás osloví, to dělá především pro zisk. Nebuďte zbytečně skromní,“ píše Kateřina Pavlíčková, výkonná a kreativní ředitelka značky Businessgram, která se specializuje na Instagram.

Co už ale v manuálu pro začínající influencery chybí, je varování, že skrytá reklama není zrovna etickou záležitostí. Skrytá propagace výrobků na síti vadí dlouhodobě americkým úřadům. K její regulaci se už přiklánějí i čeští odborníci.

Takové chování, kvůli němuž „kopou“ do vlastních řad i někteří influenceři, by na sociálních sítích mělo skončit. Proti neetické komunikaci vystoupil už vládní americký úřad Federal Trade Comission (FTC). I podle tuzemských marketingových expertů by se měla pravidla reklamy zpřísnit.

„Spotřebitelé potřebují vědět, že jsou influenceři placeni či mají nějaké materiální propojení se značkami, které uvádějí ve svých příspěvcích,“ řekla již dříve Lidovým novinám předsedkyně FTC Maureen Ohlhausenová. Někteří to dělají, jiní stále ještě ne.

Vyčíslit úspěšný příspěvek - ať už označený reklamou, či nikoli - není úplně možné. „Pro každého inzerenta je úspěch měřen jiným indikátorem. Ale obecně se dnes nejvíce ‚cení‘ komentáře u příspěvků, protože to je nejvyšší forma interakce, nedá se roboticky „zaplatit” a jako inzerent ještě často získáváte přímo názor na váš produkt od zákazníků,“ uvedl Rož.

Nejsou to ale jen peníze, které přiměli některé tvůrce odklonit se od YouTube a naopak přilnout k Instagramu. Jde také o časové podmínky. Natočit a sestříhat video pro YouTube totiž může trvat i několik dní. Pro mnohé šlo, jak tvrdili, o práci na plný úvazek.

Šestice českých youtuberů zamířila ze sociálních sítí do kin.

A Instagram zkrátka nabízí rychlejší komunikaci s diváky a „reklamními přijímači“. Influenceři se s odběrateli jejich obsahu propojují skrze takzvaná instastories (z anglického spojení Instagram a stories, laicky řečeno jde o instagramové videopříběhy), která po 24 hodinách ze sítě zmizí a nahradí je nová. Nikdo od nich neočekává žádnou vysokou kvalitu. Důležité je zachytit běžné momenty svého života.



Ve světe influencerů se tím rozumí, že člověk ukáže nové oblečení v novém podniku na exkluzivní akci, na níž se sešli jen pozvaní hosté. Původní přirozenost tvůrců, kteří měli nálepku „jednoho z davu“, je tak rázem pryč. Reklama a propagace dlouhodobě neudržitelného životního stylu je totiž to, co dnes vydělává.

Marketingové akce

Instagram má pro mladé lidi s vlivem na mladší věkové skupiny i mnoho dalších výhod. „Určitě je to rychlejší způsob komunikace, což je v mnoha ohledech lepší než YouTube. Už jenom to, že na Instagramu mám o 250 000 lidí víc než na YouTube. To asi mluví samo za sebe, že lidem ke kontaktu se mnou stačí pět stories po 15 sekundách. Ale pokud tvořím nějaký vlog z cest a nebo chci předat nějakou myšlenku, je pro mě určitě lepší YouTube, kde nejsem omezená kvalitou videa nebo časem,“ říká Nikola Čechová.

Také Teri Hodanová komunikuje s „vnějším“ světem už výhradně přes Instagram. „Jinou komunikační sítí je nově web Girls to Girls, který jsem společně se stejnojmeným projektem založila se svou kamarádkou. Není to však žádný osobní blog, ale za komunikační síť to jde pravděbodobně považovat také,“ doplnila.

Jak ale sami bývalí youtubeři jeden po druhém prozrazují, není to jen o času a kvalitě. Instagram je neobírá o jiné pracovní i osobní příležitosti, jako to dělal YouTube.

„Už se vnímám spíš jako influencer, i když to slovo nemám ráda, protože moje tvorba na YouTube není pravidelná a ani to neplánuji měnit. Baví mě se zlepšovat i v jiných oborech, například v moderování, protože cítím, že v YouTube se už nemám kam posunout, to nemyslím, že jsem ta nejlepší. Ale už jsem tam dlouho a podle mě mi to už nemá co víc předat. V kontaktu se sledovateli jsem, jen jiným způsobem,“ líčí Čechová, proč vyměnila YouTube za Instagram.

Pak je tu ještě další cesta skupiny tvůrců s velkým vlivem na internetu. Jde původně o youtubery, kteří v poslední době ustupují od klasického propagování příspěvků jiných firem, protože začali s vlastní produkcí.



Například kdysi nejúspěšnější česká youtuberka Teri Blitzen (dnes známá spíše jako Teri Hodanová) založila vlastní módní značku. Tu na rozdíl od ostatních, kteří přišli s vlastním merchem (propagační produkty - pozn. red.), zbavila vlastních log. Navrhnuté sukně či topy už nekřičí do světa její jméno. Nadobro přestala spolupracovat i se značkami, které jí nejsou po chuti. Kromě toho se vrhla na dráhu psaní krátkých příspěvků pro módní časopis Vogue.

Vlastní tvorba

Již zmíněny Jirka Král, který v minulém týdnu ukončil svou YouTube kariéru, založil vlastní podnik a videohernu s názvem Zetko, kterému se hodlá věnovat. Má ovšem i jiné aktivity, které mu vynášejí peníze. Opakovaně tvrdil, že YouTube nikdy nebyl jeho hlavní zdroj příjmu.

Influencerka Shopaholic Nicol, stejně tak jako Annet Charitonova, se vrhla mimo jiné i na hudební dráhu. Zatímco Nikola Čechová od ní upustila po vydání prvního singlu, protože dala přednost moderování v televizi, Annet Charitonova se jí věnuje naplno. Nedávno odjela do Toronta spolupracovat s týmem, který pracuje s Benem Cristovao, na vlastní desce. V minulosti ale třeba také spoluvytvářela design kožených ledvinek a batohů.

Influencerka s pseudonymem Not So Funny Any, stejně jako její „kolegyně“ z branže Petra LovelyHair zase vydala vlastní řadu kosmetických výrobků. Někteřá se vrhli na herectví, práci v reklamě či psaní knih.