Koněv ukáže i temnou tvář. Socha maršála dostane tabulky o jeho minulosti, na výročí okupace

PRAHA Na památníku maršála Ivana Koněva v Praze 6 přibudou po tříletém čekání slibované informační tabulky. Desky, které přiblíží úplnou minulost sovětského vojevůdce, odhalí radnice v úterý 21. srpna. Tedy symbolicky v den, kdy si Česko připomene 50. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy.

Umístění informačních desek v českém, anglickém a ruském jazyce, které vysvětlí působení Koněva na konci druhé světové války, při povstání v Maďarsku v roce 1956 a při okupaci Československa v roce 1968, schválili zastupitelé šestého pražského obvodu loni v listopadu. Radní o něm ovšem rozhodli již před třemi lety.



„Sám sobě jsem to slíbil v roce 2015, jsem tedy pochopitelně spokojený, že se to povedlo,“ komentuje pro Lidovky.cz Jan Lacina (STAN), místostarosta Prahy 6 zodpovědný za kulturu. Slavnostní odhalení pomníku doplněného o kontextové tabulky by za přítomnosti Laciny a starosty Ondřeje Koláře (TOP 09) mělo proběhnout ve 14:35.

Informační desky o angažmá maršála Koněva.

V posledním období sochu kdosi několikrát postříkal růžovou barvou a nápisy připomínajícími Koněvovu úlohu při sovětském potlačení maďarského protikomunistického hnutí v roce 1956, stejně jako jeho roli v srpnových událostech roku 1968 v Československu.

S doplněním Koněvovy sochy o text připomínající kontroverze maršálova života nesouhlasí ruská strana. Ta dlouhodobě usilovala o to, aby se tak nestalo.

„Jsem zvědavý, jak to bude probíhat. Očekávám, že Rusové to nenechají bez odezvy,“ míní Jan Lacina. „Když prostřednictvím KSČM, což je prodloužená ruka ruských imperiálních zájmů, protestují tři roky, divil bych se, kdyby něco podobného opět nepřipravili,“ dodává.



Vedení Prahy 6 dlouho zvažovalo, jak se sochou, jež se na náměstí Interbrigády objevila v roce 1980, naložit. Někteří zastupitelé chtěli sochu zcela odstranit, než došlo ke schválení stávajícího postupu. Podle českého prezidenta Miloše Zemana má Koněvova socha v tuzemské metropoli své místo.

„Maršál Koněv má mou úctu. Jsem zcela přesvědčen, že jeho památník musí být v Praze, tak jako množství dalších památníků těm, kteří bojovali za osvobození našeho národa, včetně osvobození Prahy,“ uvedl loni v listopadu Miloš Zeman v rozhovoru pro ruskou státní agenturu TASS.



Ivan Stěpanovič Koněv byl sovětský vojevůdce, jenž je označován za osvoboditele Prahy. Zároveň jej ale doprovází stín muže, který se v poválečné minulosti podílel na krvavém potlačení Maďarského povstání v roce 1956 a působil v Berlíně v době výstavby Berlínské zdi.



Ruské velvyslanectví v Praze koncem května v prohlášení popřelo účast Koněva na přípravě invaze do Československa v roce 1968, jak má stát na plánované tabulce. Ambasáda uvedla, že vzhledem k pokročilému věku (tou dobou mu bylo 70 let) už Koněv ve vedení armády nebyl. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář se ovšem za text postavil. Historickou přesnost si dle něj nechala radnice ověřit například Vojenským historickým ústavem.