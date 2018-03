Korupční kauzy, v níž si lékař údajně řekl o úplatky. Obžalovaný Vladimír Dbalý by se měl vrátit před soud

PRAHA Pražský městský soud by v příštím týdnu mohl pokračovat v hlavním líčení s bývalým ředitelem Nemocnice Na Homolce Vladimírem Dbalým. Projednávání korupční kauzy, v níž si lékař údajně řekl o úplatky přesahující 27 milionů korun, nemohlo téměř rok pokračovat kvůli Dbalého zdravotním omluvenkám.

Osmapadesátiletý Dbalý čelí obžalobě kvůli ovlivnění dvou zakázek z roku 2009 - digitalizace chorobopisů a nákupu gama nože. Hrozí mu až dvanáctileté vězení.



Hlavní líčení začalo už v lednu 2016, avšak opakovaně muselo být odročováno. Dbalého obhajoba tvrdila, že klient trpí duševními i fyzickými obtížemi. Předsedkyně soudního senátu Silvie Slepičková loni na podzim poslala Dbalého do psychiatrické nemocnice v Horních Beřkovicích, kde ho pozorovala dvojice znalců. Experti uvedli, že obžalovaný se hlavního líčení může účastnit.

Zda lékař v úterý k soudu skutečně dorazí, není zcela zřejmé. Slepičková sice ještě v pátek neevidovala omluvenku od žádného ze sedmi obžalovaných, Dbalého advokátka Katarína Kožiaková Oboňová však řekla minulý měsíc deníku Právo, že podle posudku je prognóza klientova dalšího vývoje nejistá.

Soudkyně tak rovnou nařídila další termíny hlavního líčení i na duben, květen a červen. Příští týden chce Dbalého kromě úterý vidět i v pátek, kdy by měli přijít vypovídat právě autoři jeho psychiatrického posudku. V úterý je na programu čtení listinných důkazů, žádný svědek předvolán nebyl.

Státní zástupce Zdeněk Matula nechtěl předjímat, zda bude v případě další Dbalého omluvenky navrhovat, aby soud kvůli urychlení procesu vyloučil projednání lékařovy viny do samostatného řízení. Situaci by to mohlo zkomplikovat tím, že důkazy provedené v hlavní větvi líčení by se při odděleném procesu s Dbalým musely opakovat.

Lékař vinu odmítá. Státní zástupce podle něj „nehorázně a bezostyšně lže“. Dbalý kritizuje mimo jiné to, že obžaloba vychází z poznámek v jeho deníku, který označil za fiktivní umělecké dílo o životě v lékařském prostředí.

U pražského městského soudu leží ještě druhá obžaloba na Dbalého, kterou zatím kvůli jeho omluvenkám nebylo možné začít veřejně projednávat. Kauza se týká toho, že ředitel údajně bral úplatky od svých známých a od advokátní kanceláře Šachta & Partners za to, že s nimi za nemocnici uzavřel v rozporu se zákonem smlouvy na poskytování konzultací nebo služeb. Přišel si tak prý na téměř 12 milionů korun.

Lékař je stíhaný ještě v dalším případu údajné korupce, mimo jiné při dodávce pro nemocniční pracoviště navigované chirurgie.