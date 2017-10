Krejčířova manželka neuspěla s ústavní stížností. Vila zůstává v exekuci

BRNO Manželka odsouzeného podnikatele Radovana Krejčíře neuspěla s ústavní stížností ve sporu o vyloučení luxusní vily v Černošicích u Prahy z exekuce. Soud stížnost Kateřiny Krejčířové odmítl, zjistila v úterý ČTK z justiční databáze. Stavbu tak lze zpeněžit k umoření dluhů, o což se už exekutoři v září jednou pokusili, zájemce nenašli.

Krejčířová dlouhodobě tvrdí, že vila patří jí, zatímco exekuce je vyhlášená na jejího manžela. V ústavní stížnosti poukazovala na porušení práva na spravedlivý proces. Prvotní rozhodnutí Okresního soudu Praha-západ, později potvrzené Krajským soudem v Praze i Nejvyšším soudem, označila za zcela nepředvídatelné a překvapivé.

„Vzhledem k tomu, že Ústavní soud v projednávané věci nezjistil nic, co by svědčilo o existenci neoprávněného zásahu do ústavně zaručených práv stěžovatelky, nezbylo mu než její ústavní stížnost odmítnout jako zjevně neopodstatněnou,“ stojí v usnesení.

Žalobou se Krejčířová snažila odvrátit možný prodej vily v aukci. Tvrdila, že stavba je pouze její a že ji koupila za 23 milionů korun, které dostala od Krejčířova otce. Soudy tomu ale neuvěřily. Nemovitost považovaly za společné jmění manželů, na které se exekuce vztahuje.

Podle Krejčířové je vila její

Věřitelem v exekuční kauze je společnost Frymis z Frýdku-Místku, která vystupovala jako poškozená v kauze podvodných transakcí s akciemi Teplárny Otrokovice. Výše pohledávky byla 47,8 milionu korun plus příslušenství.



Jde o vilu, z které Krejčíř uprchl policii při domovní prohlídce. V rezidenci je tajná místnost, squashové kurty, luxusní mramorové schodiště i akvárium, v němž Krejčíř choval žraloka. Exekutoři se ji pokusili prodat už v září za 64,86 milionu korun, do dražby se ale nepřihlásil žádný zájemce. Dražba se proto zopakuje s nižší cenou.

Krejčíř si odpykává trest 35 let vězení v Jihoafrické republice za pokus o vraždu, obchod s drogami a únos. Čelí i obvinění v několika dalších závažných kauzách.

V České republice byl Krejčíř pravomocně odsouzen za podvody s akciemi Tepláren Otrokovice, vytunelování firmy Technology Leasing a daňový únik firmy M5 k souhrnnému trestu 10,5 roku vězení. V případu tunelování firmy Čepro ho český soud poslal nepravomocně za mříže na 15 let, mimo jiné za přípravu vraždy celníka. Do tohoto trestu se započítává i jeho dřívější odsouzení.