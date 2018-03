Krev na dlažbě. Seriál The Alienist staví proti sériovému vrahovi špičkového psychiatra

NEW YORK/PRAHA Hvězdně obsazený seriál The Alienist (Psychiatr) diváka přenese do zaprášeného industriálního New Yorku roku 1896. Sérii vražd mužských prostitutů mohou vyřešit jen renomovaný psychiatr, policejní ilustrátor a úřednice od rány.

Celé město se zmítá strachem, protože v New Yorku řádí vrah ne nepodobný Jacku Rozparovači. Vybírá si jen mužské prostituty a jejich mrtvoly vždy nezapomene zohavit. Policejní komisař Theodore Roosevelt (Brian Gerarghty) - ano, ten budoucí prezident Roosevelt - si s případem marně láme hlavu a veřejnost se domáhá spravedlnosti. Najme proto psychiatra dr. Laszloa Kreizlera (Daniel Brühl) a novinového ilustrátora Johna Moorea (Luke Evans), aby případ vyšetřovali v tajnosti. Připojí se k nim ještě Sara Howardová (Dakota Fanningová), Rooseveltova tvrdohlavá sekretářka. Může tahle nesourodá skupina uspět proti nelítostnému vrahovi, který si žádné servítky očividně nebere? Desetidílný seriál vznikl na motivy skutečných událostí.

Za seriálem televize TNT stojí hned pětice autorů - Hossein Amini (Drive, 47 Róninů), Eric Max Frye (Bratrstvo neohrožených, Foxcatcher), Gina Gionfriddová (Dům z karet, Zákon a pořádek), Cary Fukunaga (Temný případ, Bestie bez vlasti) a John Sayles (Malcolm X, Amigo). Jako předloha jim posloužil stejnojmenný román spisovatele Caleba Carra (česky vyšlo jako Psychiatr, BB Art, 1999). The Alienist, název seriálu, je odvozen od starého amerického výrazu pro psychiatra.

Seriál, který od televize TNT převzala i společnost Netflix, sbírá vesměs kladné recenze. Na českém recenzním serveru ČSFD má vsoučasné chvíli hodnocení 80%.