KSČM a SPD pomohly ANO prosadit novelu služebního zákona, umožňuje snadněji odvolávat úředníky

PRAHA Opozici včetně ČSSD se nepodařilo ve Sněmovně zamítnout změny služebního zákona, které předložila menšinová vláda Andreje Babiše (ANO). Vládu ve středu opětovně podrželi poslanci KSČM a SPD Tomia Okamury. Zamítnutí požadovali Piráti a lidovci, ODS navrhovala vrátit návrh vládě k přepracování nebo odložit jeho projednávání do doby, než příští vláda získá důvěru Sněmovny.

Novela podle jejích kritiků včetně odborů umožní vládě zbavit se dalších nepohodlných úředníků a obsadit jejich místa spřátelenými osobami. Podle představitelů ANO má norma ale více otevřít státní správu odborníkům zvnějšku a usnadnit odvolání vedoucích pracovníků na základě nového systému hodnocení. Úředníci by nově měli být známkováni jako ve škole. Pokud by dostali čtyřku nebo pětku, mohli by být odvoláni. U zaměstnanců s nevyhovujícími výsledky má předpis umožňovat opakované hodnocení po 40 dnech služby.



Norma má také zavést dvoukolový systém výběrových řízení na pozice ve státní správě na rozdíl od dosavadních tří. Do druhého kola by se mohly přihlásit i osoby mimo státní správu, pokud mají zkušenost z řídících funkcí. V případě náměstků by měla být praxe čtyřletá, u vedoucích oddělení by šlo o rok a půl.