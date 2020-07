365 dní závadného sexu. Oslavujete znásilnění, nařkla zpěvačka Duffy společnost Netflix

Na Netflixu již několikátý týden boduje polské erotické drama 365 dní. Veřejně proti němu vystoupila velšská zpěvačka Duffy, která se sama v únoru svěřila s tím, že byla unesená a znásilněná. Podle zpěvačky je film „neopatrný, necitlivý a nebezpečný“.

„Jsem smutná z toho, že Netflix poskytuje prostor takovým filmům, jenž glorifikují únosy a znásilnění, dělají z nich ‚sexy‘ záležitosti. Nemůžu pochopit, jak může Netflix nevidět, že je takový film neopatrný, necitlivý a nebezpečný,“ napsala Duffy v otevřeném dopise Reedu Hastingsovi, výkonnému řediteli společnosti Netflix.

Duffy Zpěvačka Duffy vydala dvě úspěšná alba Rockferry (2008) a Endlessly (2010). Poté se na deset let odmlčela a fanoušci jejího velmi charakteristického hlasu pátrali, co se s Duffy vlastně stalo.



„Nedokážete si ani představit, jakou bolest přinesl ten film těm, kteří si prošli stejnými věcmi, jaké snímek lehkovážně oslavuje,“ pokračovala zpěvačka a přidala několik odkazů na organizace pomáhající obětem. „To co já a ostatní oběti opravdu potřebujeme, je přesný opak toho, co nabízí tento film - narativ o pravdě, naději a možnost si o tom otevřeně promluvit,“ dodala.



Snímek 365 dní vznikl na motivy polského románu spisovatelky Blanky Lipińské. Příběh vypráví o krásné dívce jménem Laura Biel (Anna-Maria Sieklucka). Tu pro její šarm unese hlava sicilské mafie (Michele Morrone) a sdělí jí, že má rok na to, aby se do něj zamilovala. Nutno říct, že jde o rok prosycený poměrně lacinou erotikou. Snímek strhala kritika po celém světě, ale mezi diváky po celém světě se stal velmi oblíbeným. I v České republice byl na několik týdnů nejsledovanější položkou z nabídky Netflixu.

Zpověď

„Pravda je taková, a prosím věřte mi, že jsem v pořádku a bezpečí, že mě znásilnili a zdrogovali. Několik dnů mě drželi v zajetí. Přežila jsem, ale vyrovnat se s tímto zážitkem chtělo čas. Nedá se to zlehčovat. Ale můžu vám říct, že těch posledních deset let jsem strávila tisíce a tisíce dnů opětovným pouštěním slunce do svého srdce. To slunce nyní znovu svítí,“ napsala koncem února zpěvačka na svůj Instagram.

Na webové stránce Duffywords.com se pak v dubnu rozepsala o všem včetně psychického rozpoložení. Duffy se svěřila i s tím, že jí někteří vyhrožovali, že pokud o zážitku promluví, zničí ji kariéru. „Pokud mám zničit svou budoucnost, tak jen tím že poctím svou minulost,“ okomentovala to.

„Znásilnění mě obralo o má lidská práva, o život beze strachu. Vzalo mi to třetinu mého dosavadního života. V hloubi duše vím, že by byla hanba a medvědí služba celé mé osobě, kdybych o tom, co jsem zažila, nepromluvila,“ popsala Duffy.

Zpěvačka byla zdrogovaná na oslavě svých narozenin. „Octla jsem se v cizí zemi. Vůbec si nepamatuji, jak jsem se dostala do letadla. Vím jen, že jsem pak ležela schoulená v kufru auta,“ napsala.

Následoval hrůzný zážitek: „Dostala jsem se na hotelový pokoj. Tam mě můj útočník znásilnil. Pamatuji si na hroznou bolest a na to, jak jsem se snažila neupadnout do mdlob. Byla jsem s ním ještě druhý den. Ani se na mě nepodíval, všude jsem musela chodit za ním. Byla jsem jen částečně při vědomí, skoro nic jsem si neuvědomovala. Mohl se mě kdykoliv zbavit.“

Duffy od upřímné zpovědi vydala již dvě písničky. Ta poslední je nazvaná River in the Sky (Řeka v nebesích). V pomalé písni za doprovodu klavíru zpěvačka zpívá o tom, jak se bojí tmy. Vypráví i o někom, „kdo ji navštěvuje v noci a trpělivě ji přikrývá peřinou, dokud se nenaučí vyrovnat se svou bolestí“.