A teď tu od Gotta! Zpěvák oslaví 80 let. Která z jeho písní je nejoblíbenější?

Nejslavnější český zpěvák Karel Gott slaví 80 let a za svou dosavadní kariéru natočil stovky písní. Ale která je nejoblíbenější? V anketě přinášíme odpovědi a neotřelá narozeninová přání téměř dvou desítek osobností od Hany Zagorové přes Jiřinu Bohdalovou po chirurgy Jana Pirka a Radka Kebrleho.

Kávu si osladím, C’est la vie, Včelka Mája… a desítky, ba stovky dalších písní. Ten počet je ohromující. Když se probíráte seznamem písní, které zpěvák Karel Gott za svou kariéru, klenoucí se přes dobu delší než půl století, interpretoval, hledáte hlavně ty známé: C’est la vie, Lady Karneval, Kdepak, ty ptáčku, hnízdo máš, Je, jaká je, Včelka Mája… Zjistíte přitom, kolik je těch, které jste ještě neslyšeli. A pak vás napadne je všechny spočítat. V ten moment vám spadne brada: Karel Gott od začátku své profesionální pěvecké dráhy v roce 1960 do dnešních dní natočil více než 840 písní. A získal 42 Zlatých a Českých slavíků, 22 cen TýTý za Zpěváka roku a loni v listopadu jej Český rozhlas vyhlásil Zpěvákem století.

Už minulý pátek Karel Gott s předstihem oslavil své osmdesáté narozeniny, které připadají na 14. července, a gratulace neberou konce. Nejrůznější spolupracovníci a kolegové ze showbyznysu už týdny dávají v médiích k dobru historky a zážitky s několikanásobným Zlatým a Českým slavíkem. Až se téměř zapomíná na jeho písně, kterých natočil tak obdivuhodný počet a s nimiž vyrůstalo hned několik generací Čechů a Češek.

Magazín Pátek LN (vychází 28. 6.) proto oslovil osobnosti různého věku i profese – od lidí z populární hudby přes vědce po chirurgy – s jednoduchou otázkou: Která píseň se vám vybaví, když se řekne Karel Gott?

Výsledkem je soubor narozeninových přání a dojemných i zábavných mikropříběhů, v nichž je zachycena nejen mimořádná popularita zpěváka přezdívaného někdy Zlatý hlas z Prahy či Frank Sinatra Východu, ale také několik desetiletí života v někdejším Československu i České republice.

A která píseň vítězí? Je to hit Kávu si osladím z roku 1972, následovaný filmovými songy Včelka Mája a Kdepak, ty ptáčku, hnízdo máš.

Hana Zagorová, zpěvačka

Bílá

Karla Gotta mám moc ráda. Někdy v 80. letech jsem letěla do Londýna na představení muzikálu Cats v premiérovém obsazení s Elaine Paige, lístek mě vyšel na komplet celý devizový příslib, ale stálo to za to. Nádhera. Lidé vycházeli z divadla a už si zpívali hlavní hit Memory – krásná, těžká píseň. Koupila jsem si LP desku, brnkla Karlu Gottovi s tím, že mám pro něj nádhernou píseň. Sedla jsem a napsala rovnou i text. Píseň se jmenovala Bílá. Ale jinak bych mohla z písní Karla Gotta dělat přijímací zkoušky. Docela je ovládám, protože jsem jeho fanynka.