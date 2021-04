,Al Pacino je malý a ošklivý.’ Gucciho dědicům se nezamlouvá chystaný film o jejich rodině

Pravnukům Guccia Gucciho, zakladatele luxusního italského módního domu, se podle agentury AP příliš nezamlouvá chystaný film hollywoodského režiséra Ridleyho Scotta o jejich rodině.

Připravovaný snímek s názvem The House of Gucci (Dům Gucci), v němž se představí Lady Gaga, Adam Driver nebo Al Pacino, je založen na knize o nájemné vraždě Gucciho pravnuka Maurizia z 90. let. Pravnučka Gucciho vyjádřila jménem rodiny obavy, že film příliš zasahuje do soukromí Gucciho dědiců, spokojená není ani se skutečností, že produkční společnost s rodinou nekomunikuje, nebo se vzezřením Al Pacina, který podle ní není dost hezký.

Maurizio Gucci, který zdědil mnohamiliónový majetek rodinné firmy, byl zavražděn v roce 1995. Ve vleklém procesu byla nakonec odsouzena za objednání vraždy Mauriziova exmanželka Patrizia Reggianiová-Gucciová a strávila 16 let ve vězení.



Jedna z Mauriziových vzdálených sestřenic, Patrizia Gucciová, se ale bojí, že film nebude pouze vylíčením skutečné události, jak ho inzerují titulky, ale bude se snažit poodhalit také něco z osobního života Gucciho dědiců. „Jsme opravdu zklamáni. Mluvím teď jménem celé rodiny,“ sdělila AP Gucciová.

„Kradou nám naši rodinou identitu, aby z toho měli zisk, aby zvýšili příjem hollywoodského průmyslu,“ uvedla rozzlobená dědička. „Můžeme mluvit o všem. Ale je určitá hranice, která nemůže být překročena,“ podtrhla.

K obavám rodiny přispívá podle Gucciové také skutečnost, že produkční společnost s ní o novém filmu nekomunikuje. Gucciová upřesnila, že kontaktovala manželku Scotta, Gianninu Faciovou, ale nedostala od ní odpověď. Faciová na začátku nultých let projednávala s rodinou jiný projekt, který se měl týkat role Patriziina otce a dědečka v přeorientování značky na globálního hráče na trhu s luxusním zbožím.

Patrizii Gucciové se dále nelíbí, že kniha, z níž film vychází, obsahuje podle ní některé nepřesnosti. Ani výběr herců jí není po chuti. Především ji rozhořčilo, že jejího dědečka Alda Gucciho hraje Al Pacino.

„Můj dědeček byl velmi pohledný, jako všichni Gucciovi. Vysoký, s modrýma očima, velmi elegantní. Hraje ho Al Pacino, který zajedno není moc vysoký a na fotografiích (z natáčení) je malý, tlustý a s kotletami, dost ošklivý,“ uvedla. Také postava Paola Gucciho, který se na fotografiích z natáčení objevuje s neupravenými vlasy a v šeříkovém manšestrovém obleku, svým vzezřením vůbec neodpovídá jejím vzpomínkám. „Hrozné, hrozné, cítím se dotčena,“ uzavřela.