Amazon a filmový nákup desetiletí. Jak to ovlivní budoucnost agenta 007?

Společnost Amazon za 175 miliard korun koupila slavné filmové studio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Tím získala práva na značky patřící studiu včetně příběhů Jamese Bonda. Přečtěte si, co to pro jednu z nejslavnějších a nejdelších filmových sérií znamená.

Chystaná 25. bondovka Není čas zemřít (No Time to Die) měla kvůli koronaviru několikrát odloženou premiéru, ačkoliv samotný film je již delší dobu hotový. Nyní by do kin měla zamířit 8. října, ačkoliv úplně původně se měl do kin dostat loni v říjnu. I to byl jeden z důvodů, proč se studio MGM octlo na pokraji krachu a hledalo z něj východiska.

Tím prvním bylo prodat práva na Není čas zemřít jedné z velkých streamovacích společností. Studio si ale údajně řeklo o 600 milionů dolarů (12,5 miliard korun), což bylo pro zájemce příliš. Na záchranu krachujícího studia nakonec přispěchal Amazon, který za částku 175 miliard korun koupil nejen Bonda, ale celé studio.

To, že agent 007 změnil působiště, nemůže ovlivnit plánovanou kinopremiéru nové bondovky. Plány s distribučními společnostmi jsou vždy uzavřeny již delší dobu dopředu. Je ale pravděpodobné, že až si film odbude čas v kinech, fanoušci ho exkluzivně najdou jen na službě Amazon Prime Video, streamovací platformě Amazonu.

Amazon stejně nemůže nakládat s Bondem tak, jak by se mu možná i líbilo, a zakazovat mu střílet padouchy v kinosálech. Kromě MGM totiž práva na filmovou postavu Jamese Bonda (nikoliv však na knižní) vlastní i Danjaq, holdingová společnost produkčního studia Eon Entertainment. Tu založili v roce 1962 (těsně po dotočení první bondovky Dr. No) filmoví producenti Harry Saltzmann a Albert R. Broccoli.

V současné době Danjaq spravují scenárista Michael G. Wilson a producentka Barbara Broccoliová, dcera zakladatele. Pro Amazon to znamená, že každý jejich krok nad nějaký základní rámec musí oba odsouhlasit.

Jen pro srovnání: jde o jinou situaci, než když společnost Disney v roce 2019 koupila studio 20th Century Fox. Smlouva umožňovala společnosti Disney (a její dceřiné firmě Marvel) neomezeně nakládat s majetkem Foxu. Získala tak práva i na komiksové postavy jako jsou X-Men nebo Fantastická čtyřka. Když ale Disney chce použít komiksovou postavu Spider-Mana, musí si „vyprosit“ povolení od společnosti Sony, která je faktickým vlastníkem této konkrétní postavy. Podobné je to i s Bondem.

Určujeme, kde se objeví

Amazon poslední dobou investuje horentní sumy do vývoje a natáčení nového obsahu, aby nezaostal za konkurencí Netflixu a HBO. Příkladem toho je i chystaný nejdražší seriál všech dob ze světa Pána prstenů. Když má nyní Amazon možnost využít oblíbené značky agenta 007, je nepravděpodobné, že by se spokojil jen s vysílacími právy standardních bondovek vycházejících jednou za pár let. Může například přichystat exkluzivní filmy z této franšízy, seriály, vedlejší díla (spin-offy) a podobně.

Jak už ale bylo řečeno, se vším musí souhlasit Danjaq. „Koneckonců jsme stále kustody této postavy a určujeme, kde a jak se objeví. Tuhle zodpovědnost nebereme na lehkou váhu,“ sdělila v loňském rozhovoru s magazínem Variety Barbara Broccoliová. Je tedy otázkou, do jaké míry se Amazonu a holdingu Danjaq podaří navázat spolupráce. Bond ale potenciál na rozšíření jistě má.

Filmy o britském agentovi jsou v kinosálech tradičně velkými hity se stamilionovými obraty. Poslední bondovka Spectre z roku 2015 si při rozpočtu zhruba 250-300 milionů dolarů celosvětově v kinech přišla na více než 880 milionů dolarů.