Amazonka proti koronaviru. Nová Wonder Woman bude mít premiéru souběžně v kinech i na HBO

Hybridní premiéra. Toto spojení obestírá v posledních dnech film Wonder Woman 1984, pokračování oblíbeného snímku z roku 2017. Amazonka Diana se totiž kromě klasické premiéry v regionech, kde to covid umožní, dočká i souběžné premiéry na službě HBO Max. Dobrá zpráva pro diváky je ale zároveň špatnou zprávou právě pro kina.

Všechny velké filmové premiéry letos poznamenaly koronavirová opatření a odklady. Jak ale vypustit velký snímek k divákům a zajistit jeho návratnost? Řešením by mohl být způsob, jakým se studioWarner Bros. rozhodlo do světa poslat film Wonder Woman 1984.

Hybridní premiéra je špatnou zprávou pro kina, pro které mohl být film vítanou finanční injekcí. Služba HBO Max, která ale v ČR zatím nevysílá, nebude za snímek vyžadovat speciální poplatek. Vše bude v rámci předplatného, což vyvolává zdání toho, že snímek bude de facto pro předplácející úplně zadarmo. Pokud se touto cestou rozhodnou jít další blockbustery, mohlo by to pro multiplexy ztnamenat jen další problémy.



Do režisérského novinky křesla usedla stejně jako v případě prvního dílu Patty Jenkinsová (Zrůda, Just Drive). Scénář spolu s ní napsal Geoff Johns (seriály Titans nebo Robot Chicken).

ÚSPĚCH

Wonder Woman byla také velkým kasovním úspěchem. Při odhadovaném rozpočtu 149 milionů dolarů vydělal více než 820 milionů. Z téměř neznámé Gal Gadotové udělal hvězdu velkého formátu.



K filmu se upírají zraky fanoušků a kritiků. Komiksové adaptace ze stáje DC nemají na rozdíl od těch od Marvelu nejlepší pověst. Snímky jako Sebevražedný oddíl (2016) nebo Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti (2016) byly přijaty přinejlepším vlažně. Liga spravedlnosti (2017) byla spíše katastrofou. Až do loňského hitu Joker režiséra Todda Phillipse byla za posledních deset let nejlépe hodnoceným filmem od DC právě Wonder Woman (2017). Podaří se Amazonce úspěch zopakovat?