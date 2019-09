‚Atwoodová překonala nastavenou laťku.‘ Pokračování Příběhu služebnice boduje ještě před vydáním

Kniha Testament (Odkaz) spisovatelky Margaret Atwoodové vyjde až příští týden. Už teď se ale dostala do úzkého výběru Man Booker Prize, nejprestižnější knižní ceny na světě. Porota si pokračování Příběhu služebnice, které vychází po více než třiceti letech, nemůže vynachválit. Kniha vyjde v originálu 10. září.

Chystanou knihu Margaret Atwoodová ještě kromě vydavatelů a porotců soutěže prakticky nikdo neměl v ruce. Podle nominace a prvních ohlasů lze ale čekat, že na čtenáře čeká fantastické pokračování ságy o dystopické Americe, kterou Atwoodová započala již v roce 1985. Atwoodová byla i se současnou nominací na Man Booker Prize navržena celkem šestkrát.

Děj nové knihy nazvané Závěť (Testament) se má odehrávat o patnáct let po ději první knihy. Příběh se soustředí na tři ženy. „Drazí čtenáři, vše, na co jste se mě ptali ohledně Gileádu a jeho fungování, sloužilo jako inspirace pro tuto knihu. Tedy skoro vše. Jako další inspirace mi sloužil svět, v němž žijeme,“ píše Atwoodová v oficiálním prohlášení, které zveřejnil nakladatel Penguin Random House. Kniha v anglickém originálu vyjde 10. září.



Podle Petera Florence, člena poroty soutěže, bylo získávání rukopisu nevydané knihy opravdu obtížným úkolem. Bylo potřeba dodržet ochranné protokoly. O nominované knize tak mohl říct jen to, že je to divoký a krásný román, který s přesvědčením a velkou silou promlouvá k nám všem. „Atwoodová sama sobě nasadila vysokou laťku, ale v této knize přelétá vysoko nad ní. Nemohu se dočkat, až si to všichni budou moci přečíst,“ sdělil.

Příběh služebnice

Margaret Atwoodová Kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová debutovala v roce 1969 románem Žena k nakousnutí. Za román Příběh služebnice z roku 1985 byla nominována na prestižní Man Bookerovu cenu. Tu ale získala až v roce 2000 za román Slepý vrah. Spisovatelka v roce 2017 v Praze přebrala cenu Franze Kafky.

V antiutopickém románu vzniká v občanské válce na území USA silně totalitní režim založený na náboženství a podřízenosti žen mužům. Nová republika Gileád se potýká s ekologickými problémy, ženy navíc trápí neplodnost. To mají vyřešit takzvané služebnice - otrokyně, které vládnoucí třída používá na plození dětí. Právě takovou služebnicí se stává i hlavní hrdinka Offred. A to poté, co je násilím oddělena od své rodiny.



Knihu Příběh služebnice vydala Margaret Atwoodová v roce 1985. Z knihy se brzy stal bestseller - jen výtisků v anglickém jazyce se prodalo 8 milionů kusů. Nového života se mu dostalo díky seriálu televize Hulu, který se letos dočkal své již třetí série.