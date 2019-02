Avengers nebo Rychle a zběsile. Super Bowl předvedl ukázky na očekávané filmové hity

LOS ANGELES Filmoví distributoři využívají toho, že finále ligy amerického fotbalu, takzvaný Super Bowl, je jednou z nejsledovanějších televizních událostí sezóny. Při této příležitosti společnosti zveřejňují nové trailery na nejočekávanější filmy roku. Server Lidovky.cz vám přináší výběr toho nejlepšího.

Avengers: Endgame

„Někteří lidé to vzdali, ale my ne.“ Určitě nejočekávanější ukázku letošního Super Bowlu si přichystal Marvel. Svět je po útoku šíleného titána Thanose temné a nehostinné místo. Půlka veškerého života ve vesmíru zmizela. Ukázka na pokračování komiksového hitu Avengers: Infinity War (2018) představuje zbytky hrdinů, kteří se pouštějí do boje, ačkoliv bitva už může být předem prohraná.

Premiéra v českých kinech: 25. dubna

My (Us)



“Visí nad námi černý mrak.“ Jordan Peele, tvůrce oceňovaného hororu Uteč (2017, Oscar za nejlepší původní scénář) se vrací s novou porcí strachu. Adelaide Wilsonová (Lupita Nyong’oová) se i s rodinou vrací do Kalifornie na místo, kde strávila své dětství. Netrvá to dlouho a začnou se dít podivné věci. Není Adelaide náhodou jen paranoidní. Jistou odpověď nabízí moment, kdy Wilsonova rodina spatří na silnici skupinu lidí, kteří vypadají přesně jako oni.

Premiéra v českých kinech: 28. března



Captain Marvel



Carol Danversová (Brie Larsonová), vojenská pilotka, je také superhrdinkou s přezdívkou Captain Marvel. Dost možná nejmocnější bytost marvelovského komiksového univerza má sehrát ústřední roli v bitvě s Thanosem v nových Avengers (popsáno výše). Je tedy logické, že si Captain Marvel vyslouží ještě předtím vlastní film. V něm se postaví mimozemské rase Skrullů.

Premiéra v českých kinech: 7. března



Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw)

Tvrďáci Wayne Johnson a Jason Statham se ve svých superrychlých sporťácích postaví novému padouchovi, kterého tentokrát ztvárnil oblíbený Idris Elba. Pro fanoušky Rychle a zběsile jde rozhodně o dobrou zprávu - z ukázky je patrně, že se snímek bude držet zaběhnutých kolejí série a nabídne adrenalinovou akční zábavu. Tím spíše, že do režisérského křesla tentokrát usedl David Leitch, který stojí za výbornými akčními hity Deadpool 2 (2018) a John Wick (2014). Ukázka měla sice nenápadnou premiéru již před Super Bowlem, ale až během něj byla řádně vidět. Tenhle film má totiž pohon na všechny čtyři.

Premiéra v českých kinech: 1. srpna



Alita: Bojový anděl (Alita: Battle Angel)

Alita (Rosa Salazarová) je bojový kyborg s nápadně velkýma očima. O akci nebude nouze. Snímek se profiluje jako adrenalinová podívaná v dystopické budoucnosti. Stojí za ním režisér Robert Rodriguez (Desperado, Machette), který má se zběsilou akcí bohaté zkušenosti. O produkci se pak postaral James Cameron (Titanic, Avatar).

Premiéra v českých kinech: 14. února



Toy Story 4: Příběh hraček (Toy Story 4)

Buzz Rakeťák a kovboj Woody se vracejí! Ukázka na pokračování oblíbeného animovaného snímku toho sice moc neukáže, ale jistě překvapí precizní animací.

Premiéra v českých kinech: 8. srpna