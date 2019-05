Brandon a Brenda po 20 letech? ‚Pokračování‘ Beverly Hills 90210 se představuje v první ukázce

BEVERLY HILLS Jak by se dnes žilo Brandonovi, Brendě, Kelly, Stevimu, Andree, Daviovi nebo Donně? Herci z původního seriálu Beverly Hills se snaží ve fiktivním dokumentu přesvědčit producenty, že by stálo za to oživit kultovní seriál 90. let. Seriál BH90210, který bude mapovat jejich snahy a na obrazovky zavítá 7. srpna, už má první, netradiční ukázku.

Kdysi všichni účinkovali v úspěšném seriálu. Ten nechali daleko v minulosti, ale před minulostí není jednoduché utéct. Každý den se jim připomíná třeba v podobě vtipně upravené znělky původního seriálu, kterou vyluzují předměty denní potřeby.

Jak je vidět v nové ukázce, ranní vstávání, fénování, venčení psa nebo jóga tak nabývají zcela nového rozměru. Nový seriál Seriál BH90210 (BH je pochopitelně zkratka Beverly Hills) je pokračováním oblíbeného teenagerského hitu devadesátých let, ne však úplně běžné.



Mockument

Složenina anglických slov (mock - faleš, výsměch) a document (dokument). Jde o filmový žánr, který prezentuje fiktivní události zdánlivě vážnou, dokumentární formou. Jedním z nejznámějších mockumentů je film Hraje skupina Spinal Tap (1984) o fiktivní skupině stejného jména.

Televize FOX natočila seriálový mockument o tom, že se herci dali po letech znovu dohromady a snaží se přesvědčit televizní studio o výnosnosti restartu seriálu Beverly Hills 90210. Tento mnohovrstevný a možná lehce zmatečný projekt v zásadě znamená, že Tori Spellingová, Ian Ziering, Brian Austin Green nebo Gabrielle Carterisová hrají sami sebe, ačkoliv samozřejmě v poněkud odlehčené, komediální formě. Mezi herci pak chybí Luke Perry, představitel Dylana McKaye, který začátkem letošního března zemřel na následky mozkové mrtvice.

Pod projekt se jako scenáristé a producenti podepsali Mike Chessler a Chris Alberghini. Ti se ve světě Beverly Hills 90210 již dobře orientují, protože pro televizi CW pomáhali připravovat seriál Beverly Hills 90210: Nová generace (vysílán 2008-2013). I v této nové verzi se objevilo několik herců známých z původního seriálu.