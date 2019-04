Bílí chodci s kytarou nebo rapující Daenerys. Nejlepší hudební parodie Hry o trůny

Západozemí Nová série nejpopulárnějšího seriálu současnosti se dočká své premiéry již 14. dubna. Internet již několik let vzdává tomuto fenoménu jedním z nejlepších způsobů, které dokáže - hudebními parodiemi. Podívejte se na výběr těch nejlepších.

Rokenrolový pochod Bílých chodců

„Prorazíme zeď. Bojujeme rapmpouchy, kopími a meči. Všechny je zmrazíme. Led jim bude trčet z každého póru.“ Povedenou verzi písně Seven Nations Army od skupiny White Stripes má na svědomí člen kapely The Merkins. Kdo by tušil, že nemrtvá armáda pod vedením Nočního krále (kterého v seriálu hraje Slovenský kaskadér Vladimír Furdík) má takový hudební talent?

Tak přečtěte si už, sakra, ty knížky

Eddart Stark zpívá, Joffrey Baratheon sedí za bubny a Daenerys Targaryen (po změně pohlaví) válí na kytaru. Axis of Awesome byla populární australská komediální kapela, která se v roce 2018 rozpadla. V roce 2013 vydala tuto píseň, která má zcela jasné poselství - proč jste si ještě nepřečetli ty knihy? „Já jsem je četl již před mnoha roky, tak mi tady neříkej nic o Jonu Sněhovi!“

Kdyby Disney dělal hru o trůny...



Co má společného princezna Elsa z pohádky Ledové království a Hra o trůny? Víc, než by si jeden mohl myslet. Píseň Let it Go předělal YouTube kanál Loot Crate Studios do podoby chytlavé písně o Západaozemí. Zima přichází v podmanivém rytmu...

Povedená narozeninová oslava?

Uspořádat své ratolesti narozeninovou oslavu s tématem Hry o trůny nejspíš není nejlepší nápad. Je jisté, že „zábavné“ odpoledne bude obnášet vraždy, šílenství a mocenské hádky. Tohle děti poznamená do konce života.

Muzikálová řežba

Patrně nejznámější hudební parodií je muzikál vytvořený pro charitativní akci Red Nose Day (pro stejnou vzniklo třeba i pokračování Lásky nebeské). Na monumentálním dvanáctiminutovém díle spolu s herci ze seriálu spolupracovala i skupina Coldplay.