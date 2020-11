‚Bitvu o Zimohrad jsem vyhrál já!‘ Představitel Nočního krále Furdík si udělal legraci z Trumpa

ZÁPADOZEMÍ Slovenský herec a kaskadér Vladimír Furdík, představitel Nočního krále v seriálu Hra o trůny, si na sociálních sítích vystřelil z amerického prezidenta Donalda Trumpa, když parafrázoval jeho Twitter. Příspěvek se rychle stal velmi populárním

Co má společného velkolepá seriálová bitva a volba nového amerického prezidenta? Jednu stranu, co tvrdošíjně odmítá uznat do poslední chvíle porážku.

Noční král se poprvé objevil ve čtvrté sérii Hry o trůny. V té době ho hrál herec Richard Brake, jenž byl ale od šesté série vystřídán právě Slovákem Vladimírem Furdíkem. Noční král kolem sebe vytvořil armádu nemrtvých Bílých chodců. Poslední bitva s ním proběhla na Zimohradu v osmé sérii v epizodě nazvané Dlouhá noc, kdy ho dýkou ukutou z valyrijské oceli zabila Arya Starková (Maisie Williamsová).



Kdyby nebylo téměř zoufalého posledního útoku mladé dívky, nemrtví by v bitvě jistě zvítězili. Tento fakt využil Furdík jako pointu pro svůj vtip, když na Twitter napsal: „Bitvu o Zimohrad jsem s přehledem vyhrál!“

I WON THE BATTLE OF WINTERFELL, BY A LOT! https://t.co/azYA5FSxI7 — Vladimír Furdík (@VladimirFurdik) November 7, 2020

Parafrázoval tak amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten se prohlásil za vítěze voleb ještě v době, kdy zdaleka nebylo dobojováno. Nakonec pro sebe vítězství v těsném volebním souboji získal Trumpův protikandidát, demokrat Joe Biden.

Bitva o Zimohrad měla být jedním z obrovských lákadel osmé série. Když ale proběhla premiéra, reakce od fanoušků byly smíšené. Podle některých bitva nenaplnila potenciál. Jiní zase tvůrcům vyčítali, že byly noční scény špatně osvětlené a nebylo pořádně vidět, co se na obrazovce děje.