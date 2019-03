Boj o Jacksona. Proti kontroverznímu dokumentu HBO chce BBC vytáhnout tvrdší kalibr

Začíná závod o tom, kdo vytáhne na Michaela Jacksona větší špínu. Dokument Leaving Neverland (Opouštění Neverlandu) televize HBO ještě ani neměl premiéru a už vzbudil kontroverze. Britská BBC nyní oznámila, že bude konkurovat vlastním dokumentem, který by měl být ještě kontroverznější.

Název nového dokumentu britské BBC je Michael Jackson: Rise and Fall (Vzestup a pád). Natočí ho britský hudební publicista a investigativní reportér Jacques Peretti jako svůj již čtvrtý film o Jacksonovi. Rise and Fall má mapovat celý zpěvákův život od dětství po smrt.

Jádrem filmu mají být rozhovory s lidmi okolo Jacksona, který zemřel v padesáti letech v červnu roku 2009. „Peretti je jedním z nejvýraznějších kritiků Michaela Jacksona, jeho problémového života a odkazu. Když za námi přišel s nápadem přehodnotit náhled na jeho kariéru deset let po jeho smrti, hned nás to zaujalo. Je nám jasné, že se Peretti nebude štítit kontroverzí okolo Michaela Jacksona,“ sdělil Patrick Holland, vedoucí BBC 2. Tento snímek by údajně mohl být ještě tvrdší, než dokument Leaving Neverland televize HBO.

Svatba s chlapečkem

Ten na sebe začátkem týdne upozornil, když ho Jacksonova rodina veřejně odsoudila ještě před jeho premiérou. Důvodem je to, že Michaela Jacksona profiluje jako sexuálního násilníka. Wade Robson a James Safechuck v něm zpěváka obvinili, že je sexuálně zneužíval, když byli jako děti ubytováni na Jacksonově ranči Neverland. S Robsonem měl mít zpěvák dokonce zinscenovanou svatbu.

Správci pozůstalosti Michaela Jacksona navíc televizi HBO zažalovali. Televizní společnost se totiž smluvně měla zavázat s organizátory Jacksonových koncertů z počátku 90. let o tom, že nikdy nebude zpěváka očerňovat. Žaloba podaná v Los Angeles odhaduje způsobenou škodu částkou víc než 100 milionů dolarů. V oficiálním vyjádření televize HBO ale stojí, že i přes snahu film všemi dostupnými prostředky zdiskreditovat, jeho premiéra proběhne podle plánu, to jest 3. března.