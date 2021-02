Cena Vinyla zná své vítěze. Byli vyhlášeni online z Lucerna Music Baru

V průběhu slavnostního večera ve středu 24. února v pražském Lucerna Music Baru byli vyhlášeni vítězové jubilejního 10. ročníku hudebních cen Vinyla. Za Desku roku kritici zvolili aktuální album Liebe kvarteta Tábor. Objevem roku je rapové trio 58G Tomáše Kučery alias TK27, Počinem roku jsou aktivity labelu Divnosti. A poprvé byli oceněni také mladí hudební publicisté/ky do 27 let. Cenu Cenu Jany "Apačky" Grygarové za publicistiku získali hned dva autoři: Aneta Martínková a Radim Lisa.

„Ceny Vinyla právě završily 10. ročník. Je o to smutnější, že se ceremoniál uskutečnil bez diváků, protože jsme ocenění založili především proto, aby se zajímavé, ale mainstreamem opomíjené nahrávky dostávaly k širšímu spektru posluchačů,“ říká jeden z organizátorů Vinyly Pavel Uretšlégr. „Právě alternativní scéna, kde se netočí velké peníze, svou radost a zadostiučinění čerpá ze živého hraní a z kontaktu s fanoušky – nyní je však ve stavu hluboké hibernace. Slavnostní předávání alespoň v online podobě vnímáme jako pozitivní poselství ve smyslu, že se na hudebníky nezapomnělo,“ dodává.

Online přenos jubilejního X. ročníku probíhal na Facebooku Vinyly a rovněž ve spolupráci s internetovou televizí Mall.tv jako součást série #kulturažije. Celým večerem provázel jako moderátor Saša Michailidis, režii měl na starosti Bohdan Bláhovec.

Ocenění umělcům předali současní členové Rady hudebních cen Vinyla Miloš Hroch, Karel Veselý a Zdeněk Lichnovský. Rada funguje jako odborný garant a ideově formuje směřování ceny – především každoročně sestavuje porotu a dohlíží na regulérní průběh. Porotu pro ročník 2020 tvoří 26 aktivních hudebních novinářů.

„Klubová, respektive alternativní hudba, má naprosto minimální institucionální oporu. Současná literatura i umění se na vysokých školách vyučuje, kdežto hudba je ve většině případě zúžená jen na klasické (vážné) formy. To platí pro teorii i praxi. Založením nové kategorie Ceny Jany ´Apačky´ Grygarové pro mladé publicisty/ky chceme zdůraznit, jak důležité je o klubové hudební scéně přemýšlet, protože bez dobré zpětné vazby se jen těžko může posouvat někam dál,“ říká druhý spoluzakladatel cen Vinyla Tomáš Grombíř.

V nově založené ceně pro mladé hudební publicisty se porota rozhodla vyzdvihnout hned dvě jména, reprezentující různé přístupy, jak hudbu a dění kolem ní prezentovat. Radim Lisa cenu získal za blogový rozcestník Mixtape Spojka o české a slovenské rapové scéně. Spolu s ním se prosadila také Aneta Martínková, publikující nyní zejména v magazínu Full Moon či Aktuálně.cz. Ta se svým hudebním projektem Margo loni shodou okolností vyhrála v kategorii Objev roku.

V kategorii Deska roku zvítězilo album Liebe skupiny Tábor. „Kapela díky svým kořenům v hardcoreové a noise-punkové hudbě dokáže zapůsobit skutečně strhující silou, jaká v českém písničkářství nemá obdoby,“ uvedl ve svém komentáři porotce Miloš Hroch. „Tento mystický folk uhrančivým způsobem předvádí, jaké by to bylo, kdyby se potkal drone metal Dylana Carlsona z americké skupiny Earth a český písničkář Oldřich Janota. Liebe je navíc doslova potulná hudba, evokuje novodobý romantismus a zve do rozličných krajin, protože je založená na denících z vandrů po pohraničí a jinde.“

Objevem roku se stalo rapové trio 58G, o němž porotce Zdeněk Lichnovský říká: „Poštovní směrovací číslo Jihlavy uvádí název tamního rapového tria 58G, které loni vydalo pozoruhodný debut s názvem 58 tape vol.1. Doktor, Humla a TK27 v něm vyvrací zaběhnuté postupy vrstevníků ze scény a nabízí o dost realističtější popis života na maloměstě. Texty jsou plné důmyslných odkazů na fotbal, rap a vše prorůstá výrazný pocit sebevědomého outsiderství. Jihlavské trio tak dodalo jeden z nejlepších rapových debutů posledních let.“

Jako Počin roku ocenila porota hudební vydavatelství Divnosti, vedené hudebníkem a producentem Tomášem Tkáčem. „Pod jeho logem vyšlo sedm zdařilých desek, na nichž se Tkáč navíc podílel i jako producent nebo autor – kromě skupin Pris a Něco něco, v nichž působí to byly třeba také výrazné objevy Člověk krve, Makak nebo Parta vynikajících lidí. Tkáčovi se pod Divnosti podařilo shromáždit silnou skupinu tvůrců, které nespojuje nějaký žánr, ale spíše hledačské přístupy v tvorbě v duchu do-it-yourself a také důraz na češtinu,“ říká o vítězi porotce Karel Veselý.

Slavnostním vyhlášením cen Vinyla v Lucerna Music Baru letošní ceny Vinyla nekončí. „Hudební ceny Vinyla nejsou jednorázovou událostí spojenou pouze s jedním slavnostním večerem v Praze. Ceny Vinyla chápeme jako celoroční platformu na podporu české hudby, proto v rámci Průběžného festivalu Vinyla 2021 na podzim opět plánujeme sérii koncertů či přednášek. Doufáme, že tentokrát kvůli pandemii už nic nebudeme muset rušit nebo nějak omezovat,“ uzavřel za organizátory Pavel Uretšlégr.