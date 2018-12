Veteráni sixties i starci z Chmelnice. Československý beatový festival pokračuje

Ve dnech 16. a 17. prosince si budeme v historickém prostoru velkého sálu pražské Lucerny moci připomenout, jaké to bylo na přelomu šedesátých a sedmdesátých let, kdy zde probíhaly legendární Československé beat-festivaly. Těch původně proběhly tři ročníky: v roce 1967, 1968 a po roční pauze roku 1971. Pak celou československou rockovou scénu obestřela šeď takzvané normalizace a beatový festival vzal za své.

Na násilně přerušenou tradici, se od loňska snaží navázat pořadatel Ivan Rössler. Vloni k padesátému výročí prvního Československého beat-festivalu uspořádal ve velkém sále pražské Lucerny velký koncert, zamýšlený původně jako jednorázovou připomínku půlstoleté události, úspěch akce jej ale přivedl na myšlenku na tradici navázat. Proto také letos přichází s dvoudenním odlišně laděným programem. První den bude patřit hlavně hvězdám „sixties“, druhý pak představitelům alternativních proudů následujících dvou dekád.

Lahůdkou prvního dne bude obnovená bratislavská skupina The Buttons, účastník prvního ročníku tohoto festivalu. Peter Lipa v Lucerně oslaví své 75. narozeniny za doprovodu Blues Bandu kytaristy Luboše Andršta, který letos slaví svou sedmdesátku. Dále vystoupí legenda českého rock’n’rollu Pavel Sedláček s kapelou Cadillac, brněnská skupina Progres 2 sestavená z veteránů brněnské rockové scény.

Skupina Markýz John v původním obsazení sice neexistuje, ale její současný kapelník Vladimír Růžek do ní přišel před čtyřiceti lety. Benjamínkem je Tichá dohoda, ale i ta se na scéně se svým „underpopem“ pohybuje už více než třicet let.

Novinkou letošního ročníku budou bloky dvou vítězů soutěže, jež hlavním koncertům předcházela. V konkurenci devadesáti kapel se prosadili s tak těsným vítězstvím, že je pořadatelé pozvali oba: bratislavská skupina The Gang a další slovenský umělec, který však studuje v Praze a se svými spolužáky založil Karol Komenda Group.

Druhý den festivalu ponese název Starci na Chmelnici a uvede pětici skupin, které jsou spjaty s legendárním Junior klubem Na Chmelnici. Koncert otevře původně dívčí punková skupina Dybbuk, která byla založena v roce 1981 pod názvem Plyn. Následovat bude Garáž s Tonym Ducháčkem. Padesát let své činnosti v Lucerně oslaví kytarista Slávek Janda se svou skupinou Abraxas, kterou založil v roce 1976.

Čtvrtá skupina Na Chmelnici sice nikdy nevystupovala, ale měla. Dokonce byla na plakátech, ovšem její vystoupení bylo na poslední chvíli zakázáno. Není divu, protože jde o legendární undergroundovou kapelu The Plastic People of the Universe, Ze dvou momentálně existujících formací, užívajících téměř stejný název, zahraje v Lucerně ta, jejímiž členy jsou klávesista Josef Janíček a saxofonista Vratislav Brabenec.

Závěr koncertu bude patřit skupině Jasná páka, která vznikla v roce 1981 kolem kytaristy a písničkáře Michala Ambrože. Členy současné sestavy jsou mj. zpěvák Petr Váša a bubeník David Koller.