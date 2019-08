Chlapi všechno zkomplikují. Komedie Přes prsty vypráví příběh z beach volejbalového hřiště

Režisér a scénárista Petr Kolečko natočil novou sportovní komedii s názvem Přes prsty. Po filmech o fotbalu, cyklistech nebo běžkařích se tentokrát zaměřil na plážové volejbalistky. V hlavních rolích se představí Denisa Nesvačilová, Petra Hřebíčková a Jiří Langmajer. Premiéra filmu bude 29. srpna. Novináře o tom za tvůrce informovala Gábina Vágner.

Film vypráví příběh dvou beach volejbalistek, které věnují svůj život hře. Mladší Pavla, kterou si zahrála Denisa Nesvačilová, ale touží po dítěti a má potíže se svým přítelem. Starší Linda v obsazení Petry Hřebíčkové si vybrala místo rodinného života závodní kariéru. Naděje obou hráček se zvýší, když získají nominaci na mistrovství Evropy. Vše ale zkomplikuje nově příchozí správce hřiště Rudolf, kterého si zahrál Jiří Langmajer. Linda a Pavla jsou nejlepší kamarádky, které řeší problémy se zamilovaností a pohádají se. „Tentokrát nám šlo opravdu více o téma lásky než o humor. Ale samozřejmě tam je i ten,“ uvedl Kolečko v tiskové zprávě.



Obě herečky se na hřišti objevují několikrát přímo při hře volejbalu. Na trénování přitom neměly podle jejich slov dostatek času. „Trénovat bychom měly dva nebo tři roky, vlastně až deset let. Ale zjistily jsme to jen čtyři měsíce před natáčením. V rámci možností jsme trénovaly obvykle tak jednou dvakrát týdně. Ale doufám, že si časem ještě zahraju, moc mě to bavilo,“ řekla novinářům Petra Hřebíčková.



Romantická komedie Přes prsty je první dílo Petra Kolečka jako režiséra. „Lákalo mě si jednou vyzkoušet i režii, ale že to bude hned na celovečerním filmu, by mě nenapadlo,“ uvedl dále Kolečko. Jako scénárista se na české scéně nejvíce prosadil seriálem Okresní přebor, po kterém následovalo několik dalších filmů a seriálů se sportovní tematikou. Spolu s Janem Prušinovským se podílel na scénáři seriálu Most! V roce 2016 získal ocenění Českého lva za nejlepší scénář k filmu Masaryk.

Za kameru nového filmu se postavil Petr Bednář, který s Kolečkem spolupracoval již na Okresním přeboru. Ve filmu si dále zahráli například Vojtěch Dyk, Jakub Prachař, Zdena Hadrbolcová nebo Marek Taclík. Hudbu pro film složil zpěvák Marcell.